В США полицейских уволили за улыбки после скандала с удушением Флойда 🔊 Воспроизвести



Трое полицейских уволены и еще один добровольно покинул пост в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице, сообщает



Инцидент произошел в городе Аврора еще 24 июня 2019 года, когда трое полицейских задержали "подозрительного", как им показалось, 23-летнего Элайджу Макклейна. Во время задержания он оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное, после чего молодой человек потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Его доставили в больницу, где 30 июня он скончался. Надзорные органы тогда посчитали поведение правоохранителей адекватным. Трое полицейских уволены и еще один добровольно покинул пост в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице, сообщает РИА Новости Инцидент произошел в городе Аврора еще 24 июня 2019 года, когда трое полицейских задержали "подозрительного", как им показалось, 23-летнего Элайджу Макклейна. Во время задержания он оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное, после чего молодой человек потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Его доставили в больницу, где 30 июня он скончался. Надзорные органы тогда посчитали поведение правоохранителей адекватным. Об увольнении полицейских в пятницу сообщила шеф полиции города Ванесса Уилсон. По ее словам, один из полицейских, который не принимал участия в инциденте, был уволен за то, что, когда получил на свой телефон фотографию, ответил "ха-ха".



"Если кто-то из полицейского департамента не согласен с этим (решением) и считает, что эти (улыбки) были приемлемы, то я с радостью уволю вас сегодня же", - сказала Уилсон на пресс-конференции.



По городам США в конце мая-июне прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, увольнение, полиция, протесты, войска, войнаФлойд — статья прочитана 231 раз Комментарии