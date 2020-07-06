Главная >> Новости >> общество, культура, в Европе, дом и быт >> Нидерланды намерены исключить указание пола из удостоверений личности

Нидерланды намерены исключить указание пола из удостоверений личности



Граждане должны сами "создавать свою идентичность и жить в полной свободе и безопасности", заявила министр образования и культуры Нидерландов, сообщает DW.

Удостоверения личности подданных Нидерландов в будущем не будут содержать указания пола. Эта категория будет исключена из них с 2024-2025 года, говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, направленном в субботу, 4 июля, парламенту страны.
По ее словам, тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола". Вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности", пояснила министр.

ЛГБТ-сообщество приветствовало отказ от указания пола

Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. При этом в заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.

Нидерландское объединение защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов приветствовало планы правительства. "Это отличная новость для людей, ежедневно сталкивающихся с проблемами из-за таких категорий в их документах", - говорится в заявлении.
dw.com
Категории: общество, культура, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: Нидерланды, документы, пол
статья прочитана 260 раз
добавлена сегодня, 6 июля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка