|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Тегеран подал протест в Международный суд ООН по вопросу санкций США в период пандемии
По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств, сообщает ТАСС.
Тегеран выступил с протестом в Международном суде ООН по вопросу воздействия санкций США на ситуацию с коронавирусом в Иране. Об этом заявила вице-президент страны по правовым вопросам Лая Джонейди.
"Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение [в Иране] заболевания, вызванного коронавирусом", - цитирует ее агентство Mehr.
Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.
ТАСС
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|