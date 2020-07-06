Тегеран подал протест в Международный суд ООН по вопросу санкций США в период пандемии 🔊 Воспроизвести



По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств, сообщает



Тегеран выступил с протестом в Международном суде ООН по вопросу воздействия санкций США на ситуацию с коронавирусом в Иране. Об этом заявила вице-президент страны по правовым вопросам Лая Джонейди.



"Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение [в Иране] заболевания, вызванного коронавирусом", - цитирует ее агентство Mehr.



Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств, сообщает ТАСС Тегеран выступил с протестом в Международном суде ООН по вопросу воздействия санкций США на ситуацию с коронавирусом в Иране. Об этом заявила вице-президент страны по правовым вопросам Лая Джонейди."Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение [в Иране] заболевания, вызванного коронавирусом", - цитирует ее агентство Mehr.Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, суд, санкции, Иран, ООН, коронавирус — статья прочитана 39 раз Комментарии