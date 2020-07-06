Политолог прокомментировал слушания по делу о крушении MH17 🔊 Воспроизвести



Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал



«Дело в том, что никто и не пытался искать истину с того момента, как произошла трагедия… Была использована модель «агрессивной и опасной» России, которая представляет экзистенциальную угрозу не только для соседей, но и для всего человечества», — сказал Почта.



По его словам, Россию также не включили в комиссию по расследованию, уже шестой год идёт информационно-психологическая атака на Россию. Он также отметил, что когда началось заседание суда, оказалось, что реальных доказательств нет. Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.«Дело в том, что никто и не пытался искать истину с того момента, как произошла трагедия… Была использована модель «агрессивной и опасной» России, которая представляет экзистенциальную угрозу не только для соседей, но и для всего человечества», — сказал Почта.По его словам, Россию также не включили в комиссию по расследованию, уже шестой год идёт информационно-психологическая атака на Россию. Он также отметил, что когда началось заседание суда, оказалось, что реальных доказательств нет. «Есть только предположения и выступления украинских и американских политических деятелей. Поэтому и Малайзия начала бунтовать и заявила, что суд идёт не в том направлении и её мнение не учитывается. И снимков как не было, так и нет. И информация от НАТО также не поступает. Так как реальные свидетельства не доказывают вину России, то и зачем их предоставлять суду? Думали осуществить инквизиционный суд, когда есть право обвинять и наказывать, но у обвиняемых нет права защищаться», — добавил политолог.



В ходе прошедшего 3 июля в Схипхоле заседания суда по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, было решено запросить у американских властей спутниковые снимки района катастрофы. До сих пор эти данные присутствуют в деле лишь в виде текстового описания, и судья Хендрик Стейнхейс констатировал, что с осени 2016-го прокуратура даже не пыталась получить доступ к этим снимкам в рамках расследования.



Вместе с тем суд отклонил прошение стороны защиты на повторный запрос информации с радаров НАТО, которые могли зафиксировать обстановку в небе над Донбассом в момент крушения. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17 География: Украина — статья прочитана 75 раз Комментарии