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ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов
В результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать, заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.
Банька заявил, что решение восстановить РУСАДА в правах в 2018 году было правильным, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
«Благодаря ему, наконец, удалось получить данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям для возможных дальнейших мер», – отметил глава ВАДА.
В июне заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала, что прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось.
vz.ru
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, допинг, ВАДА, отстранение
География: Россия
Комментарии
Йонас
6 июля, 11:56
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По моему мир возвращается на прежнее русло ненависти к России после аферы эры карантинов и ковидобесия. Самой масштабной лжи на Земле в этом веке точно.
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