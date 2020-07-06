Главная >> Новости >> спорт, в мире, чп и криминал >> ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов

ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов



В результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать, заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.

Банька заявил, что решение восстановить РУСАДА в правах в 2018 году было правильным, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».

«Благодаря ему, наконец, удалось получить данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям для возможных дальнейших мер», – отметил глава ВАДА.

В июне заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала, что прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось.
vz.ru
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, допинг, ВАДА, отстранение
География: Россия
статья прочитана 121 раз
добавлена сегодня, 6 июля, 11:00

Комментарии

Йонас
6 июля, 11:56
#
По моему мир возвращается на прежнее русло ненависти к России после аферы эры карантинов и ковидобесия. Самой масштабной лжи на Земле в этом веке точно.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка