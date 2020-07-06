ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов 🔊 Воспроизвести



В результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать, заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.



Банька заявил, что решение восстановить РУСАДА в правах в 2018 году было правильным, передает



«Благодаря ему, наконец, удалось получить данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям для возможных дальнейших мер», – отметил глава ВАДА.



В июне заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала, что прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось. В результате повторных анализов проб российских спортсменов выявлено более 50 атлетов, нарушивших антидопинговые правила, их могут дисквалифицировать, заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.Банька заявил, что решение восстановить РУСАДА в правах в 2018 году было правильным, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».«Благодаря ему, наконец, удалось получить данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел, которые мы передали соответствующим антидопинговым организациям для возможных дальнейших мер», – отметил глава ВАДА.В июне заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала, что прерванное из-за коронавируса тестирование на допинг российских спортсменов продолжилось. vz.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, допинг, ВАДА, отстранение География: Россия — статья прочитана 121 раз Комментарии