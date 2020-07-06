Полетели в Ниду! 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 6 июля, День государства Нида отметит, помимо всего прочего, ещё и авиационным праздником, приуроченным к присвоению местной взлётно-посадочной полосе статуса аэродрома.



Во время фестиваля можно будет увидеть выступления Юргиса Каириса и других мастеров авиационного спорта Литвы. Празднование состоится на территории аэропорта Нида (начало в 15.00).



Властям Ниды есть что праздновать, поскольку они много лет доказывали необходимость существования на Куршской косе аэродрома для сверхлёгких летательных аппаратов.



Тем более, что у Ниды был опыт работы на этом направлении: после долгого – в полтора десятка лет - перерыва в 2016-м году здесь приземлились три малых самолёта, знаменуя тем самым возобновление эксплуатации малой авиацией имеющейся здесь взлётно-посадочной полосы (ВВП) длиной 815 метров и шириной 30 метров. Во время фестиваля можно будет увидеть выступления Юргиса Каириса и других мастеров авиационного спорта Литвы. Празднование состоится на территории аэропорта Нида (начало в 15.00).Властям Ниды есть что праздновать, поскольку они много лет доказывали необходимость существования на Куршской косе аэродрома для сверхлёгких летательных аппаратов.Тем более, что у Ниды был опыт работы на этом направлении: после долгого – в полтора десятка лет - перерыва в 2016-м году здесь приземлились три малых самолёта, знаменуя тем самым возобновление эксплуатации малой авиацией имеющейся здесь взлётно-посадочной полосы (ВВП) длиной 815 метров и шириной 30 метров. Однако через год вступил в силу приказ командующего ВВС Литвы, ограничивающий полёты гражданских самолетов в пограничной зоне Литовской Республики. Это ограничение также было применено и к взлётно-посадочной полосе в Ниде.



Но не так давно в Литве вступили в силу новые правила, регламентирующие авиаполёты внутри страны, в том числе и приграничных зонах, и власти Ниды предприняли шаги, чтобы изменить статус авиаплощадки на литовской части Куршской косы – с ВВП до аэродрома.



Для того, чтобы в Ниде вновь на законных основаниях могла приземляться малая авиация, были проведены работы, предусмотренные в отношении данного объекта: маркировка и установка оборудования (ветрогенераторы и противопожарное оборудование). Здесь есть также радиосвязь, была подготовлена соответствующая документация.



После этого власти Ниды обратились в Отдел гражданской авиации Агентства по транспортной компетентности для получения разрешения на эксплуатацию аэродрома.



После оценки комиссией соответствия площадки в Ниде специальным требованиям администрация самоуправления Неринги получила Сертификат пригодности аэродрома, в котором говорится, что инфраструктура в Ниде отвечает требованиям для аэродромов и может использоваться для эксплуатации небольших гражданских воздушных судов.



«Я рад, что достигнуто соглашение, и в Нерингу снова можно будет попасть и по воздуху. Особенно отрадно, что теперь будут удовлетворяться и просьбы иностранных туристов прибыть к на небольших самолётах. Я не сомневаюсь, что мы будем самыми привлекательными среди авиапутешественников не только в стране, но и в Европе», - отмечает Дарюс Ясайтис, мэр самоуправления Неринги.



Аэродром будет доступен для планеров, вертолётов и лёгких самолетов (ULO). Присматривать за аэродромом будет общественное предприятие «Nidos oro parkas». Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Неринга, Нида, Дарюс ЯСАЙТИС, Аэродром — статья прочитана 171 раз Комментарии