Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено 🔊 Воспроизвести Фото: ТАСС







Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не будет вставать на колено перед стартом сезона «Формулы-1».



Спортсмен отметил, что поддерживает равенство и борьбу против расизма.



«Но я считаю, что каждый имеет право выражать собственное мнение тогда и таким способом, который подходит ему самому. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого пилота», — написал Ферстаппен в Twitter.



Гран-при Австрии проходит сегодня на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.



Ранее ещё один пилот «Формулы-1» - представитель «Феррари» Шарль Леклер - объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии «Формулы-1».



Спортсмен заявил, что поддерживает борьбу против расизма и предрассудков. Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не будет вставать на колено перед стартом сезона «Формулы-1».Спортсмен отметил, что поддерживает равенство и борьбу против расизма.«Но я считаю, что каждый имеет право выражать собственное мнение тогда и таким способом, который подходит ему самому. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого пилота», — написал Ферстаппен в Twitter.Гран-при Австрии проходит сегодня на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.Ранее ещё один пилот «Формулы-1» - представитель «Феррари» Шарль Леклер - объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии «Формулы-1».Спортсмен заявил, что поддерживает борьбу против расизма и предрассудков.



А перед этим



По информации телеканала «Би-би-си», при этом все 20 пилотов королевских автогонок наденут футболки с лозунгом против расовой дискриминации.



КСТАТИ



Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о влиянии новой черной ливреи болидов на проблему с перегревом болидов на Гран-при Австрии «Формулы-1».



Немецкая команда поменяла раскраску болидов с серебристой на черную в знак поддержки движения по борьбе с расовой дискриминацией.



«В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчеты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотносится с реальным поведением черных машин», — цитирует Вольфа Ilta Sanomat.



Источник: gazeta.ru «Верю, что значение имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Я не буду вставать на колено, но это вовсе не значит, что я менее посвящен борьбе с расизмом, чем другие», — написал Леклер в сторис Instagram.А перед этим сообщалось, что пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено.По информации телеканала «Би-би-си», при этом все 20 пилотов королевских автогонок наденут футболки с лозунгом против расовой дискриминации.Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о влиянии новой черной ливреи болидов на проблему с перегревом болидов на Гран-при Австрии «Формулы-1».Немецкая команда поменяла раскраску болидов с серебристой на черную в знак поддержки движения по борьбе с расовой дискриминацией.«В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчеты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотносится с реальным поведением черных машин», — цитирует Вольфа Ilta Sanomat. Категории: авто, спорт Ключевые слова: расизм, «Формула-1», Ферстаппен — статья прочитана 191 раз Комментарии