Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не будет вставать на колено перед стартом сезона «Формулы-1».
Спортсмен отметил, что поддерживает равенство и борьбу против расизма.
«Но я считаю, что каждый имеет право выражать собственное мнение тогда и таким способом, который подходит ему самому. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого пилота», — написал Ферстаппен в Twitter.
Гран-при Австрии проходит сегодня на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.
Ранее ещё один пилот «Формулы-1» - представитель «Феррари» Шарль Леклер - объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии «Формулы-1».
Спортсмен заявил, что поддерживает борьбу против расизма и предрассудков.
«Верю, что значение имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Я не буду вставать на колено, но это вовсе не значит, что я менее посвящен борьбе с расизмом, чем другие», — написал Леклер в сторис Instagram.
А перед этим сообщалось, что пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено.
По информации телеканала «Би-би-си», при этом все 20 пилотов королевских автогонок наденут футболки с лозунгом против расовой дискриминации.
КСТАТИ
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о влиянии новой черной ливреи болидов на проблему с перегревом болидов на Гран-при Австрии «Формулы-1».
Немецкая команда поменяла раскраску болидов с серебристой на черную в знак поддержки движения по борьбе с расовой дискриминацией.
«В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчеты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотносится с реальным поведением черных машин», — цитирует Вольфа Ilta Sanomat.
Источник: gazeta.ru
А перед этим сообщалось, что пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено.
По информации телеканала «Би-би-си», при этом все 20 пилотов королевских автогонок наденут футболки с лозунгом против расовой дискриминации.
КСТАТИ
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о влиянии новой черной ливреи болидов на проблему с перегревом болидов на Гран-при Австрии «Формулы-1».
Немецкая команда поменяла раскраску болидов с серебристой на черную в знак поддержки движения по борьбе с расовой дискриминацией.
«В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчеты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотносится с реальным поведением черных машин», — цитирует Вольфа Ilta Sanomat.
Источник: gazeta.ru