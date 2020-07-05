«Музыка и поэзия военных лет»

Ведущими вечера выступили Вячеслав Костров и Яков Криницкий.В программе вечера были выступления поэтов и переводчиков Клуба творческих людей, среди которых - преподаватели, выпускники училища, активные люди из многих общественных организаций Bильнюса.Состоялась также презентация книги о воинских захоронениях в странах Балтии, подготовленная к печати Юрисом Tракшялисом.Прозвучали стихи в исполнении авторов - Михаила Боженкина, Раисы Мельниковой, Галины Ивановой, Якова Криницкого, Валерия Иванова.

Произведения известных композиторов о военных годах исполнили Вячеслав Костров, Борис Паршин, Борис Шестерников.Музыка военных лет нашла своё отражение в исполнении музыкантов Владимира Акимова, Виктора Пустовойта, Греты Карафоры.Прекрасно исполнили произведения известных композиторов певцы Роландас Бронушас, Антанас Kивирас, Римвидас Папацкас, Алексей Кнут.Среди присутствующих на мероприятии было много руководителей общественных организаций, литературных сообществ литовской столицы, в том числе президент Литовского республиканского отделения Международной ассоциации писателей и публицистов МАПП Лев Мессенгисер, а также руководитель Ассоциации русских писателей и художников Литвы «РАРОГ» Валерий Иванов и другие.По мнению собравшихся, вечер прошёл на высоком творческом и интеллектуальном уровне.До новых встреч, дорогие любители поэзии и музыки!