Песчаные фигуры в Юодкранте

В Литве курортный сезон в полной мере начался только в июле, когда люди вздохнули, избавившись от жёстких карантинных ограничений. А так как поездки в другие страны всё ещё запрещены, то любители путешествовать могут воспользоваться возможностью отдыхать на курортах своей страны и радоваться красотам своего края.
Уютные города привлекают гостей не только своими красотами, но и различными мероприятиями, привлекающими много туристов.
В Юодкранте прошёл 4-й международный симпозиум песчаных фигур, который состоялся 22-28 июня 2020 года. Темой творческих работ стала «Земля куршей» («Kuršininkų žemė»). Народность куршей жила в V—XVI веках на юго-восточном побережье Балтийского моря.
В создании песчаных фигур принимали участие Альбертас Данилявичюс из Юодкранте, Агнессе Рудзите Кириллова из Риги, всего было семь талантливых мастеров из Литвы и Латвии, шестеро из них - профессиональные скульпторы, компанию им также составила одна молодая участница.
Каждая песчаная композиция привлекает внимание многочисленных гостей курортного городка. Возле каждой люди фотографируются, восхищаясь мастерством художников, которые так умело используют песок.
Так что в эти длинные выходные в Юодкранте можно не только насладиться прекрасным отдыхом у взморья, но и увидеть замечательные работы из песка.
Фото автора
Так что в эти длинные выходные в Юодкранте можно не только насладиться прекрасным отдыхом у взморья, но и увидеть замечательные работы из песка.
Фото автора
Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Юодкранте, Песчаные фигуры