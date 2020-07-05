Песчаные фигуры в Юодкранте 🔊 Воспроизвести







В Литве курортный сезон в полной мере начался только в июле, когда люди вздохнули, избавившись от жёстких карантинных ограничений. А так как поездки в другие страны всё ещё запрещены, то любители путешествовать могут воспользоваться возможностью отдыхать на курортах своей страны и радоваться красотам своего края.



Уютные города привлекают гостей не только своими красотами, но и различными мероприятиями, привлекающими много туристов.



В Юодкранте прошёл 4-й международный симпозиум песчаных фигур, который состоялся 22-28 июня 2020 года. Темой творческих работ стала «Земля куршей» («Kuršininkų žemė»). Народность куршей жила в V—XVI веках на юго-восточном побережье Балтийского моря.



В создании песчаных фигур принимали участие Альбертас Данилявичюс из Юодкранте, Агнессе Рудзите Кириллова из Риги, всего было семь талантливых мастеров из Литвы и Латвии, шестеро из них - профессиональные скульпторы, компанию им также составила одна молодая участница. Уютные города привлекают гостей не только своими красотами, но и различными мероприятиями, привлекающими много туристов.В Юодкранте прошёл 4-й международный симпозиум песчаных фигур, который состоялся 22-28 июня 2020 года. Темой творческих работ стала «Земля куршей» («Kuršininkų žemė»). Народность куршей жила в V—XVI веках на юго-восточном побережье Балтийского моря.В создании песчаных фигур принимали участие Альбертас Данилявичюс из Юодкранте, Агнессе Рудзите Кириллова из Риги, всего было семь талантливых мастеров из Литвы и Латвии, шестеро из них - профессиональные скульпторы, компанию им также составила одна молодая участница.



Так что в эти длинные выходные в Юодкранте можно не только насладиться прекрасным отдыхом у взморья, но и увидеть замечательные работы из песка.



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Каждая песчаная композиция привлекает внимание многочисленных гостей курортного городка. Возле каждой люди фотографируются, восхищаясь мастерством художников, которые так умело используют песок.Так что в эти длинные выходные в Юодкранте можно не только насладиться прекрасным отдыхом у взморья, но и увидеть замечательные работы из песка. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Юодкранте, Песчаные фигуры — статья прочитана 180 раз Комментарии