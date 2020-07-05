Литва намерена стать инициатором создания Евролиги по уличному баскетболу 🔊 Воспроизвести На первом этапе турнира „Hoptrans 3X3“ победила команда из Утены „Juventus-Uniclub Casino“. Фото krepsinionamai.lt







Литва намерена взять на себя инициативу создания Евролиги по стритболу - уличной разновидности баскетбола, когда в команде бывает не по пять, как обычно, а по три игрока. С таким настроем в курортной Паланге в пятницу стартовал национальный турнир по уличному баскетболу, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



"Почему бы нам не выступить инициаторами создания Евролиги по стритболу? Не сделаем мы, это сделают испанцы или еще кто-то другой", - заявил президент Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) Ремигиюс Милашюс.



Турнир в Паланге включён в официальный календарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) и ЛБЛ. В нем участвуют девять клубов Литовской баскетбольной лиги и три команды, специализирующиеся на стритболе. Он проводится в несколько этапов в июльские уик-энды. Финальные игры состоятся 24-25 июля. Матчи будут проходить на разборной открытой арене, трибуны которой рассчитаны на 600 мест. "Почему бы нам не выступить инициаторами создания Евролиги по стритболу? Не сделаем мы, это сделают испанцы или еще кто-то другой", - заявил президент Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) Ремигиюс Милашюс.Турнир в Паланге включён в официальный календарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) и ЛБЛ. В нем участвуют девять клубов Литовской баскетбольной лиги и три команды, специализирующиеся на стритболе. Он проводится в несколько этапов в июльские уик-энды. Финальные игры состоятся 24-25 июля. Матчи будут проходить на разборной открытой арене, трибуны которой рассчитаны на 600 мест. С 17 июня после отмены правительством общенационального карантина из-за пандемии коронавируса в Литве разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе с участием до 1 тыс. человек.



Сформирован призовой фонд турнира в размере 74 тыс. евро. Победитель получит 15 тыс. евро, команда, занявшая второе место, - 10 тыс. евро, третье - 8 тыс. евро. Оставшиеся деньги разделят между собой остальные участники соревнования.



"Уличный баскетбол в формате три на три становится все более популярным. Не случайно стритбол включен в программу Олимпийских игр в Токио", - отметил Милашюс.



Литовские болельщики надеются, что сборная страны пройдет сито отборочного турнира и на будущих Играх Литву смогут представлять две баскетбольные сборные. В мировом рейтинге по стритболу Литва находится на десятом месте, Россия - на третьем.



Соревнования по баскетболу 3х3 включены в программу I Всероссийских городских игр в Казани, которые должны были состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса перенесены на сентябрь 2020 года.



Уличный баскетбол появился в США в 50-х годах ХХ века в небогатых городских кварталах. От обычного баскетбола стритбол отличается тем, что на площадке в команде бывает не пять, а три человека. Зоной игры считается половина баскетбольного поля, команды играют на одно кольцо. Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, 3х3, уличный баскетбол — статья прочитана 140 раз Комментарии