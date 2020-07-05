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Литва намерена стать инициатором создания Евролиги по уличному баскетболу

На первом этапе турнира „Hoptrans 3X3“ победила команда из Утены „Juventus-Uniclub Casino“. Фото krepsinionamai.lt




Литва намерена взять на себя инициативу создания Евролиги по стритболу - уличной разновидности баскетбола, когда в команде бывает не по пять, как обычно, а по три игрока. С таким настроем в курортной Паланге в пятницу стартовал национальный турнир по уличному баскетболу, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.

"Почему бы нам не выступить инициаторами создания Евролиги по стритболу? Не сделаем мы, это сделают испанцы или еще кто-то другой", - заявил президент Литовской баскетбольной лиги (ЛБЛ) Ремигиюс Милашюс.

Турнир в Паланге включён в официальный календарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) и ЛБЛ. В нем участвуют девять клубов Литовской баскетбольной лиги и три команды, специализирующиеся на стритболе. Он проводится в несколько этапов в июльские уик-энды. Финальные игры состоятся 24-25 июля. Матчи будут проходить на разборной открытой арене, трибуны которой рассчитаны на 600 мест.
С 17 июня после отмены правительством общенационального карантина из-за пандемии коронавируса в Литве разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе с участием до 1 тыс. человек.

Сформирован призовой фонд турнира в размере 74 тыс. евро. Победитель получит 15 тыс. евро, команда, занявшая второе место, - 10 тыс. евро, третье - 8 тыс. евро. Оставшиеся деньги разделят между собой остальные участники соревнования.

"Уличный баскетбол в формате три на три становится все более популярным. Не случайно стритбол включен в программу Олимпийских игр в Токио", - отметил Милашюс.

Литовские болельщики надеются, что сборная страны пройдет сито отборочного турнира и на будущих Играх Литву смогут представлять две баскетбольные сборные. В мировом рейтинге по стритболу Литва находится на десятом месте, Россия - на третьем.

Соревнования по баскетболу 3х3 включены в программу I Всероссийских городских игр в Казани, которые должны были состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса перенесены на сентябрь 2020 года.

Уличный баскетбол появился в США в 50-х годах ХХ века в небогатых городских кварталах. От обычного баскетбола стритбол отличается тем, что на площадке в команде бывает не пять, а три человека. Зоной игры считается половина баскетбольного поля, команды играют на одно кольцо.
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол, Евролига, 3х3, уличный баскетбол
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добавлена сегодня, 5 июля, 12:00

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