В Бирштонасе всё больше гостей, всё больше мероприятий 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 4-го июля, в литовском городе курорте Бирштонасе открывается фестиваль сакральной музыки



А следом идут новые мероприятия, не только культурного плана.



Правда, найти информацию на



Но даже без всяких анонсов поклонники Бирштонаса всегда знают, что здесь они всегда найдут спокойствие и очаровательную природу.



По крайней мере, корреспонденты "Обзора", побывавшие недавно в Бирштонасе, не пожалели о том, что для отдыха выбрали именно этот уголок Литвы.



Сегодня, 4-го июля, в литовском городе курорте Бирштонасе открывается фестиваль сакральной музыки "Gaudete Birstonas 2020". А следом идут новые мероприятия, не только культурного плана.Правда, найти информацию на сайте Бирштонского самоуправления не так-то легко, а на русской странице вообще нет никакой информации-анонсов.Но даже без всяких анонсов поклонники Бирштонаса всегда знают, что здесь они всегда найдут спокойствие и очаровательную природу.По крайней мере, корреспонденты "Обзора", побывавшие недавно в Бирштонасе, не пожалели о том, что для отдыха выбрали именно этот уголок Литвы. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: курорт, Бирштонас География: Литва — статья прочитана 73 раза Комментарии