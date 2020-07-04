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В Бирштонасе всё больше гостей, всё больше мероприятий





Сегодня, 4-го июля, в литовском городе курорте Бирштонасе открывается фестиваль сакральной музыки "Gaudete Birstonas 2020".

А следом идут новые мероприятия, не только культурного плана.

Правда, найти информацию на сайте Бирштонского самоуправления не так-то легко, а на русской странице вообще нет никакой информации-анонсов.

Но даже без всяких анонсов поклонники Бирштонаса всегда знают, что здесь они всегда найдут спокойствие и очаровательную природу.

По крайней мере, корреспонденты "Обзора", побывавшие недавно в Бирштонасе, не пожалели о том, что для отдыха выбрали именно этот уголок Литвы.

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: курорт, Бирштонас
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июля, 16:00

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