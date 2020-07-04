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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Бирштонасе всё больше гостей, всё больше мероприятий
Сегодня, 4-го июля, в литовском городе курорте Бирштонасе открывается фестиваль сакральной музыки "Gaudete Birstonas 2020".
А следом идут новые мероприятия, не только культурного плана.
Правда, найти информацию на сайте Бирштонского самоуправления не так-то легко, а на русской странице вообще нет никакой информации-анонсов.
Но даже без всяких анонсов поклонники Бирштонаса всегда знают, что здесь они всегда найдут спокойствие и очаровательную природу.
По крайней мере, корреспонденты "Обзора", побывавшие недавно в Бирштонасе, не пожалели о том, что для отдыха выбрали именно этот уголок Литвы.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
География: Литва
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