В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом 🔊 Воспроизвести







В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает



Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.



За последние девять дней в США семь раз отмечались рекорды по суточным приростам. Больше всего новых заболевших за сутки во Флориде (9,5 тыс.). В штате рекорды по суточному приросту регистрируется 26-й день подряд.



По данным Института Джонса Хопкинса в США зарегистрировано 2,8 млн заражений коронавирусом. Умерли 129 тыс. человек. По числу заразившихся следом идут Бразилия (1,5 млн), Россия (667 тыс.), Индия (626 тыс.) и Перу (296 тыс.). По числу умерших второе и третье места занимают Бразилия (62 тыс.) и Великобритания (44 тыс.).



В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает kommersant.ru со ссылкой на The Washington Post Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля, тогда COVID-19 заразились 55,2 тыс. человек. В Бразилии число заразившихся превысило 1,5 млн, а в мире — 11 млн.За последние девять дней в США семь раз отмечались рекорды по суточным приростам. Больше всего новых заболевших за сутки во Флориде (9,5 тыс.). В штате рекорды по суточному приросту регистрируется 26-й день подряд.По данным Института Джонса Хопкинса в США зарегистрировано 2,8 млн заражений коронавирусом. Умерли 129 тыс. человек. По числу заразившихся следом идут Бразилия (1,5 млн), Россия (667 тыс.), Индия (626 тыс.) и Перу (296 тыс.). По числу умерших второе и третье места занимают Бразилия (62 тыс.) и Великобритания (44 тыс.). Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: США, рекорд, коронавирус — статья прочитана 132 раза Комментарии