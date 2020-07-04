Шведские учёные рассказали о последствиях пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести







Журналистам газеты Expressen удалось пообщаться с несколькими шведскими исследователями, занятыми в настоящее вопросами пандемии коронавирусной инфекции, ее последствий и возможном развитии событий.



Среди различных оценок прозвучали предположения о появлении вакцины от COVID-19 в третьем квартале 2021 года, быстрое восстановление экономики, а также продолжение работы медицинских служб в состоянии повышенной готовности. Об этом 3 июля сообщила Expressen.



По прошествии пяти месяцев с момента начала распространения коронавирусной инфекции в Швеции, скончались уже 5 000 человек. Андерс Бьоркман, профессор-инфекционист Каролинского института в Стокгольме считает, что распространение коронавируса в обществе стало следствием, прежде всего, неспособности наладить тестирование для выявления зараженных на раннем этапе. Среди различных оценок прозвучали предположения о появлении вакцины от COVID-19 в третьем квартале 2021 года, быстрое восстановление экономики, а также продолжение работы медицинских служб в состоянии повышенной готовности. Об этом 3 июля сообщила Expressen.По прошествии пяти месяцев с момента начала распространения коронавирусной инфекции в Швеции, скончались уже 5 000 человек. Андерс Бьоркман, профессор-инфекционист Каролинского института в Стокгольме считает, что распространение коронавируса в обществе стало следствием, прежде всего, неспособности наладить тестирование для выявления зараженных на раннем этапе.



Его коллега Анна Миа Экстрём, профессор эпидемиологии в Каролинском институте, надеется, что мир сможет оценить эту пандемию в перспективе. По ее мнению, пандемии, затронувшая около 2% населения Земли, не имеет таких серьезных гуманитарных последствий, как угроза голода и нищеты из-за всемирного локдауна национальных экономик.



Источник: ИА REGNUM Однако после того, как во многих странах Европы карантинные ограничения постепенно снимаются, специалисты, ученые и вирусологи начинают задумываться о мире после эпидемии и повседневной жизни в нем. Так, Андреас Владис профессор в Университете Линчёпинга считает, что новостная повестка Швеции будет уже разбавлена продолжающимся ростом числа погибших, в то время как привлекательность новостей о количестве смертей будет снижаться. Также он подчеркнул, что вакцина от COVID-19 появится не раньше, чем в третьем квартале 2021 года, в то время как граждане Швеции по-прежнему будут подвергаться остракизму за рубежом из-за высоких темпов распространения вируса в маленькой северной стране.Его коллега Анна Миа Экстрём, профессор эпидемиологии в Каролинском институте, надеется, что мир сможет оценить эту пандемию в перспективе. По ее мнению, пандемии, затронувшая около 2% населения Земли, не имеет таких серьезных гуманитарных последствий, как угроза голода и нищеты из-за всемирного локдауна национальных экономик. Категории: здоровье, в Европе Ключевые слова: Швеция, коронавирус — статья прочитана 105 раз Комментарии