Загрузка... Инцидент на искусственном пляже в столице Литвы: вылили фекалии, стоит невыносимый смрад 🔊 Воспроизвести



3 июля, в 14 ч., в Вильнюсе, на Лукишкской площади, где муниципалитет оборудовал искусственный пляж, вызвав возмущение у многих жителей, шяуляец Йонас Милерис (1950 г.р.) вылил фекалии. На площади стоит невыносимый смрад, передает



Милерис уже прославился разными акциями протеста (с вилами в руках ворвался в здание компании Telekomas, в знак протеста против высоких цен и т.д.). В пятницу утром он сообщил журналистам, что наведет порядок на Лукишкской площади: "Разгоню этих п...расов". В 14.03 ч. полицейские, наблюдающие за видеокамерами, работающими в городе, увидели на Лукишкской площади мужчину в маске. Через минуту сообщили, что мужчина в противогазе и с вилами в руках несет мешок с фекалиями. 3 июля, в 14 ч., в Вильнюсе, на Лукишкской площади, где муниципалитет оборудовал искусственный пляж, вызвав возмущение у многих жителей, шяуляец Йонас Милерис (1950 г.р.) вылил фекалии. На площади стоит невыносимый смрад, передает DELFI Милерис уже прославился разными акциями протеста (с вилами в руках ворвался в здание компании Telekomas, в знак протеста против высоких цен и т.д.). В пятницу утром он сообщил журналистам, что наведет порядок на Лукишкской площади: "Разгоню этих п...расов". В 14.03 ч. полицейские, наблюдающие за видеокамерами, работающими в городе, увидели на Лукишкской площади мужчину в маске. Через минуту сообщили, что мужчина в противогазе и с вилами в руках несет мешок с фекалиями.







ФОТО DELFI.LT На месте происшествия работала полиция, подозреваемый не сопротивлялся и прошел с полицейскими в один из микроавтобусов. У мужчины были вилы и противогаз. Очевидцы рассказали Delfi, что мужчина подошел к песку и что-то вылил из мешка. К каждому зубцу его вил была привязана алюминиевая ложка. Полицейские натянули стоп-ленту, люди обходят это место стороной, поскольку стоит зловонный запах. Загрузка... ru.delfi.lt Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: площадь, полиция, вандализм, пляж География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 501 раз Комментарии