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Инцидент на искусственном пляже в столице Литвы: вылили фекалии, стоит невыносимый смрад



3 июля, в 14 ч., в Вильнюсе, на Лукишкской площади, где муниципалитет оборудовал искусственный пляж, вызвав возмущение у многих жителей, шяуляец Йонас Милерис (1950 г.р.) вылил фекалии. На площади стоит невыносимый смрад, передает DELFI.

Милерис уже прославился разными акциями протеста (с вилами в руках ворвался в здание компании Telekomas, в знак протеста против высоких цен и т.д.). В пятницу утром он сообщил журналистам, что наведет порядок на Лукишкской площади: "Разгоню этих п...расов". В 14.03 ч. полицейские, наблюдающие за видеокамерами, работающими в городе, увидели на Лукишкской площади мужчину в маске. Через минуту сообщили, что мужчина в противогазе и с вилами в руках несет мешок с фекалиями.
На месте происшествия работала полиция, подозреваемый не сопротивлялся и прошел с полицейскими в один из микроавтобусов. У мужчины были вилы и противогаз. Очевидцы рассказали Delfi, что мужчина подошел к песку и что-то вылил из мешка. К каждому зубцу его вил была привязана алюминиевая ложка. Полицейские натянули стоп-ленту, люди обходят это место стороной, поскольку стоит зловонный запах.



ФОТО DELFI.LT
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ru.delfi.lt
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: площадь, полиция, вандализм, пляж
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 501 раз
добавлена вчера, 3 июля, 21:42

Комментарии

читатель
3 июля, 22:20
#
Разгоню этих п...расов

Считаю, что представители сексменьшинств должны подать на него в суд
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