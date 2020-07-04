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В Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии



На следующей неделе в Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии, для приезжающих из этих стран литовцев будет обязательной двухнедельная самоизоляция, говорится в утвержденном в пятницу решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги списке.

Как сообщило Министерство здравоохранения, гражданам Люксембурга снова будет запрещен въезд в Литву из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране.

Иностранцам, приезжающим из Румынии, Болгарии, Великобритании и Чехии, рекомендуется самоизолироваться.

Между тем для приезжающих из Хорватии, Франции, Польши, Исландии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, Дании, Нидерландов, Словении, Италии, Норвегии, Ирландии, Словакии, Греции, Финляндии, с Мальты, Кипра, из Эстонии, Венгрии, Латвии и Лихтенштейна изоляция не является обязательной.

Граждане Литвы могут вернуться из любой страны, однако если они вернулись из сильно затронутых коронавирусом стран (когда заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей), то для них обязательна двухнедельная самоизоляция.

Этот список вступит в силу с 6 июля. Список стран, из которых разрешен въезд, обновляется каждую неделю.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена вчера, 3 июля, 21:40

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