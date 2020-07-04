|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии
На следующей неделе в Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии, для приезжающих из этих стран литовцев будет обязательной двухнедельная самоизоляция, говорится в утвержденном в пятницу решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги списке.
Как сообщило Министерство здравоохранения, гражданам Люксембурга снова будет запрещен въезд в Литву из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране.
Иностранцам, приезжающим из Румынии, Болгарии, Великобритании и Чехии, рекомендуется самоизолироваться.
Между тем для приезжающих из Хорватии, Франции, Польши, Исландии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, Дании, Нидерландов, Словении, Италии, Норвегии, Ирландии, Словакии, Греции, Финляндии, с Мальты, Кипра, из Эстонии, Венгрии, Латвии и Лихтенштейна изоляция не является обязательной.
Граждане Литвы могут вернуться из любой страны, однако если они вернулись из сильно затронутых коронавирусом стран (когда заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей), то для них обязательна двухнедельная самоизоляция.
Этот список вступит в силу с 6 июля. Список стран, из которых разрешен въезд, обновляется каждую неделю.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|