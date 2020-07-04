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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений в Балтийском море
Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений на находящейся на континентальном шельфе Балтийского моря нефтедобывающей платформе D-6, сообщил в пятницу МИД.
Нота передана посольству России в Вильнюсе.
"В ноте выражено глубокая обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые установилп на нефтедобывающей платформе D-6 российская федеральная служба по надзору в сфере природопользования "Росприроднадзор", - говорится в сообщении.
В ноте содержится просьба предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной "Росприроднадзором" проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть причинен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий.
Построенная на Балтике и введенная в эксплуатацию в 2004 году нефтедобывающая платформа D-6 или "Кравцовское" находится на континентальном шельфе России, в пяти километрах от литовско-российской границы и в 22,5 км от внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Куршской косы.
Как утверждает МИД, вопрос надлежащей эксплуатации платформы исключительно важен для Литвы в плане последствий и урона, которые могут возникнуть в случае экологической аварии по причине ее ненадлежащей эксплуатации.
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: МИД, нота, Балтика, нефтеплатформа
География: Литва
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