Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений в Балтийском море 🔊 Воспроизвести



Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений на находящейся на континентальном шельфе Балтийского моря нефтедобывающей платформе D-6, сообщил в пятницу МИД.



Нота передана посольству России в Вильнюсе.



"В ноте выражено глубокая обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые установилп на нефтедобывающей платформе D-6 российская федеральная служба по надзору в сфере природопользования "Росприроднадзор", - говорится в сообщении.



В ноте содержится просьба предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной "Росприроднадзором" проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть причинен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий.



Построенная на Балтике и введенная в эксплуатацию в 2004 году нефтедобывающая платформа D-6 или "Кравцовское" находится на континентальном шельфе России, в пяти километрах от литовско-российской границы и в 22,5 км от внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Куршской косы.



Как утверждает МИД, вопрос надлежащей эксплуатации платформы исключительно важен для Литвы в плане последствий и урона, которые могут возникнуть в случае экологической аварии по причине ее ненадлежащей эксплуатации. Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений на находящейся на континентальном шельфе Балтийского моря нефтедобывающей платформе D-6, сообщил в пятницу МИД.Нота передана посольству России в Вильнюсе."В ноте выражено глубокая обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые установилп на нефтедобывающей платформе D-6 российская федеральная служба по надзору в сфере природопользования "Росприроднадзор", - говорится в сообщении.В ноте содержится просьба предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной "Росприроднадзором" проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть причинен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий.Построенная на Балтике и введенная в эксплуатацию в 2004 году нефтедобывающая платформа D-6 или "Кравцовское" находится на континентальном шельфе России, в пяти километрах от литовско-российской границы и в 22,5 км от внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Куршской косы.Как утверждает МИД, вопрос надлежащей эксплуатации платформы исключительно важен для Литвы в плане последствий и урона, которые могут возникнуть в случае экологической аварии по причине ее ненадлежащей эксплуатации. BNS Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: МИД, нота, Балтика, нефтеплатформа География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии