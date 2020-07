Загрузка... Тихо растворилась в ночи. В созвездии Водолея пропала гигантская звезда 🔊 Воспроизвести PA MEDIA Image caption Снимок этой звезды, сделанный до ее исчезновения с помощью телескопа "Хаббл"



Ученые, работающие в Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама на севере Чили, обнаружили исчезновение нестабильной сверхкрупной звезды в карликовой галактике Кинмана, передает



"Одна из самых массивных звезд в ближней Вселенной просто тихо растворилась в ночи", - так описал свои впечатления астроном Жозе Гро. Ученые, работающие в Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама на севере Чили, обнаружили исчезновение нестабильной сверхкрупной звезды в карликовой галактике Кинмана, передает ВВС "Одна из самых массивных звезд в ближней Вселенной просто тихо растворилась в ночи", - так описал свои впечатления астроном Жозе Гро.



Другое предположение, особенно взволновавшее ученых, - что она схлопнулась в черную дыру, не став перед этим сверхновой.



ESO Image caption Астрономы использовали для наблюдений Очень большой телескоп в Чили



"Если это так, - говорит руководитель научной группы Эндрю Аллан из Тринити-колледжа в Дублине, - то мы впервые видим, как столь огромная звезда заканчивает свой век подобным образом".



Эндрю Аллан и его коллеги из Ирландии, Чили и США занимались изучением сверхкрупных звезд и их развития, и этот ранее изученный объект в галактике Кинмана показался им подходящим для наблюдений.



За упомянутой звездой разные группы астрономов пристально наблюдали с 2001 по 2011 год и пришли к заключению, что она находилась на финальной стадии своей эволюции.



AFP Image caption По мнению ученых, звезда до своего исчезновения могла выглядеть, как на этом рисунке



Направив Очень большой телескоп (VLT) на далекую галактику, астрономы, к своему изумлению, обнаружили, что звезды на месте нет!



Результаты их работы опубликованы 30 июня в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ("Ежемесячник Королевского астрономического общества").



Она была в 2,5 млн раз ярче Солнца



Карликовая галактика Кинмана находится в созвездии Водолея примерно в 75 млн световых лет от Земли - слишком далеко, чтобы различить отдельные звезды. Но можно видеть признаки существования некоторых из них.



Свет от галактики стабильно указывал на наличие в ней гигантской переменной голубой звезды примерно в 2,5 млн раз ярче Солнца.



Звезды такого типа нестабильны, их яркость и спектр подвержены резким переменам.







В прошлом году ученые обнаружили отсутствие специфических признаков присутствия голубого гиганта.



"Крайне необычно, чтобы столь массивная звезда исчезла иначе, нежели превратившись в сверхновую с сопутствующей этому ярчайшей вспышкой", - говорит Эндрю Аллен.



Впервые ученые обнаружили отсутствие звезды еще августе 2019 года, когда исследовали данный участок неба с помощью 8-метрового телескопа VTL и новейшего сверхчувствительного спектрографа ESPRESSO.



Через несколько месяцев они исследовали этот участок Вселенной с помощью того же телескопа и широковолнового спектрографа X-shooter. Признаков существования голубой звезды вновь не обнаружилось.



Период высокой активности



Исследователи сопоставили полученные ими результаты с архивными данными наблюдений за галактикой Кинмана в 2002 и 2009 годах. Судя по всему, голубой гигант переживал период высокой активности, завершившийся где-то между 2011 и 2019 годами.



Яркие голубые гиганты нередко заканчивают свое существование как сверхновые. В данном случае звезда, возможно, не взорвалась, а обрушилась внутрь себя, превратившись в черную дыру. Ученым подобного наблюдать еще не приходилось.



EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY HO Image caption А это не взрыв сверхновой, это взрыв породы на вершине пика Серро-Амазонес в Чили. С этого началось строительство самого большого на Земле телескопа ELT



Чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, потребуются дополнительные исследования.



Европейская южная обсерватория - самый продуктивный в мире наземный комплекс для астрономических исследований, располагающий уникальной аппаратурой.



В 2025 году в Паранале в пустыне Атакама заработает 39-метровый Чрезвычайно большой телескоп (Extremely Large Telescope, ELT). Он позволит получать изображения с большей степенью детализации, чем орбитальный телескоп "Хаббл".



В программе участвуют 16 европейских стран, Чили и Австралия. Одна из гипотез предполагает, что звезда потеряла яркость и оказалась закрыта от наблюдателей космической пылью.Другое предположение, особенно взволновавшее ученых, - что она схлопнулась в черную дыру, не став перед этим сверхновой."Если это так, - говорит руководитель научной группы Эндрю Аллан из Тринити-колледжа в Дублине, - то мы впервые видим, как столь огромная звезда заканчивает свой век подобным образом".Эндрю Аллан и его коллеги из Ирландии, Чили и США занимались изучением сверхкрупных звезд и их развития, и этот ранее изученный объект в галактике Кинмана показался им подходящим для наблюдений.За упомянутой звездой разные группы астрономов пристально наблюдали с 2001 по 2011 год и пришли к заключению, что она находилась на финальной стадии своей эволюции.Направив Очень большой телескоп (VLT) на далекую галактику, астрономы, к своему изумлению, обнаружили, что звезды на месте нет!Результаты их работы опубликованы 30 июня в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ("Ежемесячник Королевского астрономического общества").Карликовая галактика Кинмана находится в созвездии Водолея примерно в 75 млн световых лет от Земли - слишком далеко, чтобы различить отдельные звезды. Но можно видеть признаки существования некоторых из них.Свет от галактики стабильно указывал на наличие в ней гигантской переменной голубой звезды примерно в 2,5 млн раз ярче Солнца.Звезды такого типа нестабильны, их яркость и спектр подвержены резким переменам.В прошлом году ученые обнаружили отсутствие специфических признаков присутствия голубого гиганта."Крайне необычно, чтобы столь массивная звезда исчезла иначе, нежели превратившись в сверхновую с сопутствующей этому ярчайшей вспышкой", - говорит Эндрю Аллен.Впервые ученые обнаружили отсутствие звезды еще августе 2019 года, когда исследовали данный участок неба с помощью 8-метрового телескопа VTL и новейшего сверхчувствительного спектрографа ESPRESSO.Через несколько месяцев они исследовали этот участок Вселенной с помощью того же телескопа и широковолнового спектрографа X-shooter. Признаков существования голубой звезды вновь не обнаружилось.Исследователи сопоставили полученные ими результаты с архивными данными наблюдений за галактикой Кинмана в 2002 и 2009 годах. Судя по всему, голубой гигант переживал период высокой активности, завершившийся где-то между 2011 и 2019 годами.Яркие голубые гиганты нередко заканчивают свое существование как сверхновые. В данном случае звезда, возможно, не взорвалась, а обрушилась внутрь себя, превратившись в черную дыру. Ученым подобного наблюдать еще не приходилось.Чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, потребуются дополнительные исследования.Европейская южная обсерватория - самый продуктивный в мире наземный комплекс для астрономических исследований, располагающий уникальной аппаратурой.В 2025 году в Паранале в пустыне Атакама заработает 39-метровый Чрезвычайно большой телескоп (Extremely Large Telescope, ELT). Он позволит получать изображения с большей степенью детализации, чем орбитальный телескоп "Хаббл".В программе участвуют 16 европейских стран, Чили и Австралия. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, история, образование Ключевые слова: космос, звезда, исчезновение, наблюдение, астрономы — статья прочитана 133 раза Комментарии