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Суд в Европе защитил жилища полевых хомяков. Даже если они пока пустуют



Даже если дом хомяка пустой, это еще не значит, что его можно разрушить. Грызуны могут вернуться, решил суд в Люксембурге, передает DW.

Разрушать те места, где хомяки отдыхают и создают семьи, нельзя. Даже в том случае, если животные их перестали использовать - они же могут туда вернуться. Так решил Европейский суд в Люксембурге.
Строители в Австрии ремонтировали дорогу и заблокировали входы в жилища, которые там себе ранее обустроили хомяки. Одного из работников фирмы из-за этого оштрафовали за нарушение закона об охране природы. Мужчина возмутился и подал в суд: говорит, во время работ хомяков там уже не было. Австрийский суд обратился в Европейский - чтобы тот разъяснил, что следует понимать под местами отдыха и размножения хомяков.

Европейский суд встал на сторону грызунов и посоветовал австрийскому суду выяснить, есть ли вероятность того, что хомяки вернутся туда, где жили. Если такая вероятность есть, строитель едва ли выиграет суд. Хомяки в Европе строго охраняются.

В Германии хомяков долгое время считали вредителями, поэтому всячески истребляли, пока они практически полностью не исчезли. Теперь их хотят вернуть обратно – фермерам платят за то, чтобы они возделывали свои поля так, чтобы хомяки были довольны.
dw.com
Категории: общество, культура, в Европе, образование
Ключевые слова: суд, животные, защита, хомяки
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добавлена сегодня, 4 июля, 17:40

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