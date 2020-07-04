Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни Ласкового мая 🔊 Воспроизвести Юрий Шатунов



Арбитражный суд Москвы по иску бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова признал незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещала артисту исполнять песни "Ласкового мая", передает корреспондент



По условиям оспоренного договора индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений "Честной музыке". "Признать недействительным лицензионный договор о предоставлении права на использование объектов авторского и смежного прав от 1 апреля 2016 года", — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова. Арбитражный суд Москвы по иску бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова признал незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещала артисту исполнять песни "Ласкового мая", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По условиям оспоренного договора индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений "Честной музыке". "Признать недействительным лицензионный договор о предоставлении права на использование объектов авторского и смежного прав от 1 апреля 2016 года", — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова. Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на свой договор с Филатовым.



Однако, по словам представителя истца, на фонограмме зафиксирован голос Шатунова, который никогда никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. Кроме того, отметил юрист, непонятно, на основании чего Филатов считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая".



Представитель "Честной музыки" ранее заявил в суде, что Филатов при заключении лицензионного договора о передаче исключительных прав гарантировал, что является их единственным обладателем. В доказательство, пояснил ответчик, Филатов продемонстрировал свой договор с Андреем Разиным, по которому получил права на музыкальные произведения, а также судебные акты, в которых, в частности, перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с автором Сергеем Кузнецовым.



На заседание в пятницу представители ответчиков, а также Разина, которого суд ранее привлек к спору в качестве третьего лица, не пришли. Суд отклонил письменное ходатайство живущего в Сочи Филатова, просившего отложить слушания из-за болезни.



"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью. РИА Новости Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: суд, певец, Шатунов География: Россия — статья прочитана 150 раз Комментарии