ФБР арестовало светскую львицу Гислейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна 🔊 Воспроизвести Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл



Гислейн Максвелл, британская светская львица и бывшая подруга опозоренного американского финансиста Джеффри Эпштейна, задержана в штате Нью-Гэмпшир и скоро предстанет перед федеральным судом, который выберет для нее меру пресечения, сообщает



66-летний Эпштейн был арестован в США в начале июля 2019 года. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних девочек, некоторым из которых было 14 лет, в занятие проституцией. 10 августа прошлого года он был найден мертвым в камере. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства. Гислейн Максвелл, британская светская львица и бывшая подруга опозоренного американского финансиста Джеффри Эпштейна, задержана в штате Нью-Гэмпшир и скоро предстанет перед федеральным судом, который выберет для нее меру пресечения, сообщает ВВС 66-летний Эпштейн был арестован в США в начале июля 2019 года. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних девочек, некоторым из которых было 14 лет, в занятие проституцией. 10 августа прошлого года он был найден мертвым в камере. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства. В чем обвиняют Максвелл?



Гислейн Максвелл предъявлено шесть обвинений:



-в склонении несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом;



-сговоре с целью склонения несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом;



-перевозке несовершеннолетних для занятия незаконным сексом;



-сговоре с целью перевозки несовершеннолетних для занятия противозаконным сексом;



-двух случаях лжесвидетельства.



Максвелл предположительно устанавливала дружеские отношения с несовершеннолетними девушками, приглашая их в кино или поход по магазинам, расспрашивая об их жизни и семьях, а затем, выстроив взаимопонимание, "пыталась нормализовать сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней жертвы, обсуждая сексуальные темы, раздеваясь перед жертвой, присутствуя, когда несовершеннолетняя жертва была раздета, и/или присутствуя во время сексуальных актов с участием несовершеннолетней жертвы и Эпштейна".



Максвелл все обвинения отвергает.



Некоторые предполагаемые жертвы Эпштейна утверждали, что именно Гислейн Максвелл знакомила их с ним и его приятелями.



Одна из них, Вирджиния Джуффре, заявляла, что в возрасте 15 лет была нанята Максвелл для работы массажисткой Эпштейна. Другая, Сара Рэнсом, сказала программе Би-би-си "Панорама", что Максвелл контролировала девушек, как мадам (известный эвфемизм для обозначения содержательницы публичного дома).



В прошлом году Максвелл пожаловалась, что систематически получает угрозы ее жизни и здоровью.



Кто такая Гислейн Максвелл?



Гислейн Максвелл - одна из девяти детей британского медиамагната Роберта Максвелла, числившегося в друзьях СССР и издававшего на Западе избранные речи и статьи Брежнева, Суслова, Громыко и ряда лидеров стран Восточного блока.



Она известна широчайшими связями в высшем обществе по обе стороны Атлантики. Например, именно она, по имеющимся данным, познакомила Эпштейна с Биллом Клинтоном и вторым сыном королевы Елизаветы II Эндрю, герцогом Йоркским.



С 2016 года она редко появлялась на публике.



В прошлогоднем интервью Би-би-си герцог Йоркский рассказал, что разговаривал с Максвелл незадолго до ареста Эпштейна, однако тему Эпштейна они не обсуждали.



Вирджиния Джуффре заявляла, что в 2001 году, в возрасте 17 лет, якобы занималась сексом с герцогом Йоркским, когда тот был в гостях у Эпштейна. Принц Эндрю это категорически отрицает.



В ноябре прошлого года принц заявил, что из-за поднявшейся вокруг него шумихи в обозримом будущем не будет выполнять официальных королевских обязанностей. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: педофилия, скандал, сын, клинтон, Елизавета Вторая, Эпштейн — статья прочитана 176 раз Комментарии