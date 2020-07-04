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Бундестаг ввел уголовное наказание за фотосъемку под юбкой
За съемку под юбкой, а также за фото и видео жертв аварий в Германии будут наказывать лишением свободы. Такой законопроект принял бундестаг, сообщает DW.
Бундестаг в ночь на пятницу, 3 июля, признал апскертинг - фото- видеосъемку под юбкой - уголовным преступлением. Наказание за него - штраф или до двух лет заключения. То же наказание бундестаг ввел и за фото- и видеосъемку на месте происшествия, например, аварии. Ранее уголовный кодекс защищал от такой съемки только тех жертв, которые остались живы, уточняет dpa.
"Такие нарушения границ неприемлемы", - заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Фотосъемка под юбкой – это бесстыдное нарушение интимной сферы, говорит она. А фотографии жертв происшествий нарушают, по ее словам, человеческие приличия. "Мы должны оградить родственников погибших от страданий от того, что фотографии их умерших родителей или детей будут распространять", - указывает Ламбрехт.
dw.com
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
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