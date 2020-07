The Wall Street Journal США : Путин, Трамп и Байден. Сможет ли Байден быть еще враждебнее к России, чем Трамп? 🔊 Воспроизвести © AP Photo, John Minchillo



Редакционная статья перечисляет все воображаемые грехи России и задается вопросом: сможет ли Байден быть еще враждебнее к России, чем Трамп? Газете хотелось бы именно этого, хотя она признает, что Трамп на деле был очень враждебен к РФ: послал Украине смертоносное оружие, ввел санкции жестче, чем при Обаме. Но WSJ хочется больше. Похоже, деловые круги США вслед за «антирасистами» решили: если сходить с ума, то до конца.



Неужели Джо станет жестче против России? Раньше он таким не был



Вот это будет зрелище, если 21 января 2021 года президент Байден отомстит России за то, что она платила талибам за убийство американцев в Афганистане. Он поручит ЦРУ уничтожить российских агентов, которые платили боевикам, отправит смертоносную помощь Украине, чтобы та защитила себя от российской агрессии, будет работать с союзниками, чтобы вытеснить Россию и Кубу из Венесуэлы, отзовет договоры по оружию, которые Россия нарушает, и усилит санкции против газопровода «Северный поток — 2» в Германию. Вот это будет зрелище, если 21 января 2021 года президент Байден отомстит России за то, что она платила талибам за убийство американцев в Афганистане. Он поручит ЦРУ уничтожить российских агентов, которые платили боевикам, отправит смертоносную помощь Украине, чтобы та защитила себя от российской агрессии, будет работать с союзниками, чтобы вытеснить Россию и Кубу из Венесуэлы, отзовет договоры по оружию, которые Россия нарушает, и усилит санкции против газопровода «Северный поток — 2» в Германию.



Г-ну Трампу снова уготована роль злодея, который знал о разведданных, но ничего не сделал — или должен был знать, но не знал, и в любом случае его обвел вокруг пальца Владимир Путин. Трамп и его советники говорят, что он не был проинформирован о разведданных насчет наград, но источники (опять же анонимные) говорят, что в его ежедневном брифинге эти сведения были, только он редко их читает. Руководители разведки разоблачителей осуждают — мол, те смтремятся навредить Трампу перед выборами.



Наша первая реакция такая: если талибы годами убивали американцев ради религиозного удовольствия — то разве что-нибудь изменится, если им за это будут платить? За убийство американцев им уже платят иранцы, равно как и джихадисты из Пакистана, вплоть до разведывательных служб этой страны.



И второй момент: почему кого-то удивляет, что путинская Россия пытается навредить Америке? Она этим занимается последние двенадцать лет, при трех администрациях подряд — с тех пор как в 2008 году вторглась в соседнюю Грузию. Как на это оскорбление отреагировал Байден? Обвинил администрацию Джорджа Буша-младшего в неумелой политике и призвал к «перезагрузке» с Россией.



Путин лезет на задний двор Америки, поддерживая в Венесуэле режим Мадуро. Он пытается вбить клин в НАТО, продавая зенитные ракеты С-400 Турции. Поддерживает кровавый режим Асада в Сирии. Блокирует продление эмбарго ООН на поставки оружия Ирану.



Его агенты ездили в Великобританию и пытались отравить русского перебежчика смертельным нервным агентом, но вместо этого убили невинного британца. Путинское правительство недавно бросило в тюрьму бывшего морского пехотинца США по обвинению в шпионаже. И, кстати, Путин вмешивался в выборы в США 2016 года — под носом у администрации Обамы с Байденом. Поэтому платить за убийство американцев для президента России вряд ли какое-то невиданное вероломство.



И несмотря на все это, постоянное личное внимание Трампа к Путину поражает. Этим он ничего не достиг — только навредил себе самому. Но при этом Трамп ужесточил против России санкции, отправил противотанковые ракеты Javelin на Украину (те самые, что Обама и Байден отсылать отказались), отменил два договора по оружию, которые Россия нарушает, и попытался остановить «Северный поток — 2». Выходит, с Россией он не в пример жестче Обамы-Байдена.



Что мы бы хотели услышать от господ Байдена и Трампа в этом году, так это чтó они сделают, если информация о российских наградах подтвердится. Захочет ли Трамп по-прежнему поощрить Путина приглашением в «Большую семерку»? Если да, то это будет не меньшее оскорбление памяти американцев, отдавших свои жизни в Афганистане, чем его прошлогодний чуть ли не призыв к талибам посетить Кэмп-Дэвид.



Что до мистера Байдена, то научился ли он чему-нибудь за время прошлого общения с русскими? Сейчас он жестко отзывается о России и даже говорит, что у Путина «нет души» — но ее не было и когда г-н Байден добивался «перезагрузки» в 2009 году, и когда Барак Обама в 2012 году отругал Митта Ромни, назвав его оставшимся в прошлом воином холодной воины (Ромни во время предвыборной полемики с Обамой назвал Россию «геополитическим врагом Америки номер один» без всяких непосредственных причин для такого агрессивного заявления — прим. ред.). Что конкретно сделает Байден, чтобы удержать Путина от дальнейших нападок на американцев и американские интересы?



Беспокойство из-за сделок, которые Трамп заключит с Путиным за свой второй срок, вполне оправдано. Ах, если бы только поверить, что г-н Байден будет лучше. Но ведь он может оказаться еще хуже.



Комментарии читателей:



Carol Barry



Я вне себя. Теперь-то Трамп знает, что русские платили за головы американцев — и должен ответить. Вот Байден бы ответил. Если Трамп не сможет, нам вместо него нужен ответственный взрослый.



Mac Moore



Да никто ничего не знает. Это слух/предположение разведки, без подтвержденных данных. Даже Агентство национальной безопасности и то сомневается. Пока не появятся надежные доказательство, нечего нападать на других. Ну и ну.



Andrew Stein



Да Байден даже не в курсе, куда баллотируется. У него давно вышел срок годности.



Walter Taylor



А где было ваше негодование, когда Байден/Обама послали мешок денег Ирану, и те вне всяких сомнений пустили их на террористов и боевиков везде, где только есть американские солдаты? Вот вам ваш Байден.



Ray Campbell



Трамп регулярно лжет, покрывая русских. Одно только это показывает, что он в их власти.



Dean Klein



Зачем ему слушать разведку, когда он может в любой момент снять трубку и позвонить прямиком Путину?



Joseph C Robertson



Учитывая как хреново работают наши спецслужбы, может, это и нехудший вариант.



Christ Donlan



Путин? Почему у этой газеты кругом один Путин? Демократы о нем вспоминают только когда это выгодно, а республиканцы — любят делать из него пугало, чтобы оправдывать наши войска по всему миру и всю нашу послевоенную империю. Да у него экономика размеров с итальянскую и малая толика нашей военной мощи, и я что-то не вижу, чтобы русские бряцали своим ядерным оружием. Хватит разжигать войну сосредоточьтесь уже на более реальных угрозах — например, на тех, что внутри страны.



Почему у этой газеты кругом один Путин? Демократы о нем вспоминают только когда это выгодно, а республиканцы — любят делать из него пугало, чтобы оправдывать наши войска по всему миру и всю нашу послевоенную империю. Да у него экономика размеров с итальянскую и малая толика нашей военной мощи, и я что-то не вижу, чтобы русские бряцали своим ядерным оружием. Хватит разжигать войну сосредоточьтесь уже на более реальных угрозах — например, на тех, что внутри страны.