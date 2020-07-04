Британский флот получил два новых авианосца. Но денег на приведение их в готовность нет 🔊 Воспроизвести PA MEDIA Image caption Флагман британского флота "Куин Элизабет" (на фото) и второй авианосец этого типа, "Принс оф Уэльс", обошлись бюджету в 3 млрд фунтов каждый



Британский военно-морской флот давно уже ждет эти два корабля - современные мощные авианосцы, которые называют основой национальной обороны Великобритании на ближайшие десятилетия, передает Британский военно-морской флот давно уже ждет эти два корабля - современные мощные авианосцы, которые называют основой национальной обороны Великобритании на ближайшие десятилетия, передает ВВС



На них уже потратили около 6 млрд фунтов, но требуется еще довольно много средств на их доводку и приведение в оперативную готовность - для того, чтобы они могли выйти в море и полноценно выполнять свои задачи.



И вот этих средств, как оказалось, явно не хватает, и пока не ясно, из каких источников будет обеспечено финансирование.



Поэтому сроки приведения в полную готовность этих кораблей могут быть сорваны, предупредило Национальное бюро аудита.



Что еще не готово?



Финансовые контролеры отмечают, что в бюджете минобороны не прописаны расходы на палубную авиацию и корабли сопровождения, без которых авианосцы выполнять свои задачи не могут.



Министерству обороны еще предстоит подтвердить финансирование закупки необходимого числа палубных истребителей-бомбардировщиков "Лайтнинг II".



Министерство обороны заявляет, что собирается довести корабли до начальной оперативной готовности к декабрю 2020 года и до полной боеготовности к 2023 году.



Аудиторы считают, что полной готовности, корабли могут достичь не раньше 2028 года, да и то без гарантии.



Флот в настоящее время располагает лишь одним транспортным судном на два авианосца для их снабжения во время океанских миссий.



С отставанием идет и выпуск предназначенных для новых авианосцев радарных систем "Кроунест".



Самые большие корабли в истории британского флота



Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэльс" проекта CVF (Future Aircraft Carrier, или "Авианосец будущего") имеют полное водоизмещение 70,6 тыс. тонн, длину 284 метра, крейсерскую скорость 25 узлов и дальность плавания без дозаправки 18 тыс. км. Предназначены для действий во всей акватории Мирового океана.



-Экипаж - 600 моряков, 900 авиаторов и, при необходимости, 250 морпехов.



-Основное вооружение - 36 ударных самолетов Lightning американского производства.



-Стоимость каждого корабля - 3,1 млрд фунтов (3,85 млрд долларов).



-Срок службы - не менее 50 лет.



Идея проекта CVF впервые прозвучала в 2003 году. Работы начались в 2009 году.



Головной корабль серии назван в честь королевы Елизаветы I, в царствование которой была одержана историческая морская победа над испанской "Великой армадой".



Анализ



Джонатан Билл, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны:



Авианосцы - символ и инструмент глобальной военной силы. Не много стран могут позволить себе строить и использовать их.



Будущее не только флота, но всей обороны Соединенного Королевства завязано на два огромных авианосца класса "Куин Элизабет".



Авианосцу требуется целая небольшая эскадра вспомогательных кораблей, чтобы прикрывать его, заправлять и снабжать в открытом море. А также самолеты и вертолеты - для снабжения, разведки и, прежде всего, нанесения ударов.



Все это будет стоить не дешево. Никто в минобороны не может точно сказать, сколько.



Вспомним, что эксплуатация авианосцев рассчитана на 50 лет.



Что можно сказать с уверенностью - авианосная программа оторвет солидный кусок от оборонного бюджета во времена, когда денег не хватает.



ROYAL NAVY



Без решения всех вопросов, перечисленных в докладе аудиторов, боевые возможности огромных дорогостоящих кораблей окажутся выхолощены, говорит глава бюджетного комитета Палаты общин лейборист Мег Хиллиер.



"Минобороны строит амбициозные планы касательно авианосцев, но не способно правильно распределить средства, - заявила она. - Что еще хуже, оно даже не знает, сколько денег потребуется на их содержание в будущем".



Представитель минобороны в ответ заявил, что ведомство по-прежнему привержено развитию авианосной программы, и, несмотря на некоторые сбои в связи с пандемией Covid-19, корабли не сворачивают с курса к своим первым оперативным миссиям.



Морские гиганты



Японская атака на Перл-Харбор и победа американского флота над японским у атолла Мидуэй завершили эпоху крупных артиллерийских кораблей и открыли эру авианосцев.



Тяжелыми ударными авианосцами, предназначенными в основном для ударов по береговым целям, с ядерными силовыми установками и неограниченной дальностью плавания, водоизмещением порядка 100 тыс. тонн и авиакрылом в составе 70-80 самолетов, вертолетов и беспилотников, располагают только США.



Американские авианосцы классов "Нимиц" и "Джеральд Форд" являются самыми большими боевыми кораблями в истории. На сегодняшний день в строю их насчитывается 11.



Всего в мире сейчас имеется 21 действующий авианосец. Кроме США, ими владеют восемь стран. Все не американские авианосцы являются многоцелевыми, то есть, предназначены в основном для борьбы с неприятельскими кораблями и подлодками.



Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" (по российской классификации тяжелый авианесущий крейсер, водоизмещение около 60 тысяч тонн, длина 306 м, авиакрыло в составе 50 самолетов и вертолетов), спущенный на воду в 1985 году, входит в состав Северного флота.



После рейда к берегам Сирии в конце 2016 года корабль проходит модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске. Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэльс" спущены на воду и проходят ходовые испытания.На них уже потратили около 6 млрд фунтов, но требуется еще довольно много средств на их доводку и приведение в оперативную готовность - для того, чтобы они могли выйти в море и полноценно выполнять свои задачи.И вот этих средств, как оказалось, явно не хватает, и пока не ясно, из каких источников будет обеспечено финансирование.Поэтому сроки приведения в полную готовность этих кораблей могут быть сорваны, предупредило Национальное бюро аудита.Финансовые контролеры отмечают, что в бюджете минобороны не прописаны расходы на палубную авиацию и корабли сопровождения, без которых авианосцы выполнять свои задачи не могут.Министерству обороны еще предстоит подтвердить финансирование закупки необходимого числа палубных истребителей-бомбардировщиков "Лайтнинг II".Министерство обороны заявляет, что собирается довести корабли до начальной оперативной готовности к декабрю 2020 года и до полной боеготовности к 2023 году.Аудиторы считают, что полной готовности, корабли могут достичь не раньше 2028 года, да и то без гарантии.Флот в настоящее время располагает лишь одним транспортным судном на два авианосца для их снабжения во время океанских миссий.С отставанием идет и выпуск предназначенных для новых авианосцев радарных систем "Кроунест".Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэльс" проекта CVF (Future Aircraft Carrier, или "Авианосец будущего") имеют полное водоизмещение 70,6 тыс. тонн, длину 284 метра, крейсерскую скорость 25 узлов и дальность плавания без дозаправки 18 тыс. км. Предназначены для действий во всей акватории Мирового океана.-Экипаж - 600 моряков, 900 авиаторов и, при необходимости, 250 морпехов.-Основное вооружение - 36 ударных самолетов Lightning американского производства.-Стоимость каждого корабля - 3,1 млрд фунтов (3,85 млрд долларов).-Срок службы - не менее 50 лет.Идея проекта CVF впервые прозвучала в 2003 году. Работы начались в 2009 году.Головной корабль серии назван в честь королевы Елизаветы I, в царствование которой была одержана историческая морская победа над испанской "Великой армадой".Авианосцы - символ и инструмент глобальной военной силы. Не много стран могут позволить себе строить и использовать их.Будущее не только флота, но всей обороны Соединенного Королевства завязано на два огромных авианосца класса "Куин Элизабет".Авианосцу требуется целая небольшая эскадра вспомогательных кораблей, чтобы прикрывать его, заправлять и снабжать в открытом море. А также самолеты и вертолеты - для снабжения, разведки и, прежде всего, нанесения ударов.Все это будет стоить не дешево. Никто в минобороны не может точно сказать, сколько.Вспомним, что эксплуатация авианосцев рассчитана на 50 лет.Что можно сказать с уверенностью - авианосная программа оторвет солидный кусок от оборонного бюджета во времена, когда денег не хватает.Без решения всех вопросов, перечисленных в докладе аудиторов, боевые возможности огромных дорогостоящих кораблей окажутся выхолощены, говорит глава бюджетного комитета Палаты общин лейборист Мег Хиллиер."Минобороны строит амбициозные планы касательно авианосцев, но не способно правильно распределить средства, - заявила она. - Что еще хуже, оно даже не знает, сколько денег потребуется на их содержание в будущем".Представитель минобороны в ответ заявил, что ведомство по-прежнему привержено развитию авианосной программы, и, несмотря на некоторые сбои в связи с пандемией Covid-19, корабли не сворачивают с курса к своим первым оперативным миссиям.Японская атака на Перл-Харбор и победа американского флота над японским у атолла Мидуэй завершили эпоху крупных артиллерийских кораблей и открыли эру авианосцев.Тяжелыми ударными авианосцами, предназначенными в основном для ударов по береговым целям, с ядерными силовыми установками и неограниченной дальностью плавания, водоизмещением порядка 100 тыс. тонн и авиакрылом в составе 70-80 самолетов, вертолетов и беспилотников, располагают только США.Американские авианосцы классов "Нимиц" и "Джеральд Форд" являются самыми большими боевыми кораблями в истории. На сегодняшний день в строю их насчитывается 11.Всего в мире сейчас имеется 21 действующий авианосец. Кроме США, ими владеют восемь стран. Все не американские авианосцы являются многоцелевыми, то есть, предназначены в основном для борьбы с неприятельскими кораблями и подлодками.Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" (по российской классификации тяжелый авианесущий крейсер, водоизмещение около 60 тысяч тонн, длина 306 м, авиакрыло в составе 50 самолетов и вертолетов), спущенный на воду в 1985 году, входит в состав Северного флота.После рейда к берегам Сирии в конце 2016 года корабль проходит модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске. bbc.com Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: вооружение, авианосцы, Флот, Британия — статья прочитана 127 раз Комментарии