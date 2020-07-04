WPolityce Польша : концерт держав на практике, или о чем беседовали Макрон и Путин 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Дружинин



Разговор Макрона и Путина очень «зацепил» автора. В нем он увидел не стратегический диалог между Москвой и Парижем, а торги. Разговоры о «европейской политике безопасности» служат ширмой, за которой скрывается реальная игра интересов, считает автор и предполагает, чьи интересы окажутся предметом сделки.



В пятницу, 26 июня, состоялась видеоконференция президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Российские СМИ подробно описывают атмосферу этой встречи и принятые в ходе нее решения, что склоняет внимательнее присмотреться к этому событию. Следует также напомнить, что переговоры проводились на фоне проходящего в РФ референдума, который нацелен на то, чтобы позволить российскому лидеру еще дважды баллотироваться на президентский пост. Комментаторы в России обращают также внимание, что одна из ключевых поправок предполагает отмену примата международного права над национальным законодательством, а это в первую очередь затронет сферы, связанные с правами человека и соблюдением демократических процедур. Что касается последних, то российские независимые СМИ распространяют видеоролики, показывающие, как устроен этот «референдум». Избирательные комиссии, зачастую состоящие из двух человек, раскладывают документы на лавочке в парке или просто на перевернутых ящиках. Кто хочет, может подойти и проголосовать, а когда желающих нет, «комиссия» сама вбрасывает пачки бюллетеней в урну. В пятницу, 26 июня, состоялась видеоконференция президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Российские СМИ подробно описывают атмосферу этой встречи и принятые в ходе нее решения, что склоняет внимательнее присмотреться к этому событию. Следует также напомнить, что переговоры проводились на фоне проходящего в РФ референдума, который нацелен на то, чтобы позволить российскому лидеру еще дважды баллотироваться на президентский пост. Комментаторы в России обращают также внимание, что одна из ключевых поправок предполагает отмену примата международного права над национальным законодательством, а это в первую очередь затронет сферы, связанные с правами человека и соблюдением демократических процедур. Что касается последних, то российские независимые СМИ распространяют видеоролики, показывающие, как устроен этот «референдум». Избирательные комиссии, зачастую состоящие из двух человек, раскладывают документы на лавочке в парке или просто на перевернутых ящиках. Кто хочет, может подойти и проголосовать, а когда желающих нет, «комиссия» сама вбрасывает пачки бюллетеней в урну.



На это следует обратить внимание, поскольку руководители двух стран обсуждали в том числе урегулирование ситуации на востоке Украины, а Париж должен стать местом проведения декабрьской встречи в «минском формате». За несколько дней до видеоконференции с Макроном Путин также опубликовал свою псевдоисторическую статью, в которой он писал, в частности, о том, что страны Балтии добровольно вошли в состав СССР или, по меньшей мере на такой шаг согласились их политические и общественные элиты.



Исторические реминисценции имеют в этом контексте особое значение, поскольку они в том числе указывают на образ мыслей Кремля, да и не только его. В ходе разговора Макрона и Путина второй (на что, как рассказывалось, с признательностью отреагировал президент Франции) благодарил французских военных, которые «плечом к плечу» с красноармейцами сражались с нацизмом. Речь идет, разумеется, об авиационном полке «Нормандия —Неман», состоявшем из 72 французских добровольцев. О дивизии СС «Карл Великий», которая воевала на немецкой стороне, оба президента забыли.



Все вышеперечисленные обстоятельства не помешали Макрону попросить Путина о разговоре (инициатива организовать его исходила от Франции). Следует отметить, что антураж встречи, подробно описанный специальным кремлевским корреспондентом «Коммерсанта», который присутствовал при ее начале, выглядел весьма неприглядно. Дело не только в том, что президенты общаются на «ты» и поддерживают довольно теплые отношения. Путин пригласил «дорогого Эммануэля» посетить Россию, когда сделать это позволят санитарные условия. Тот поблагодарил «дорогого Владимира» за приглашение, заявив о солидарности с российским народом, который сильно пострадал от пандемии коронавируса. Если бы не этот вирус, заявил Макрон, мы бы увиделись лично 9 мая в Москве. Можно было бы выразить сожаление, что так не произошло, ведь в российской столице у французского президента появилась бы возможность встретиться лицом к лицу с лидерами Абхазии и Южной Осетии и несколько продвинуть вперед дело воссоединения обеих «республик» с Грузией в рамках завершившего восьмидневную войну плана Саркози. Однако не будем мелочными, прошло уже столько лет (есть быть точным, 12), кто сейчас кроме недоброжелателей вспоминает, к какому итогу приводят французские планы по мирному урегулированию.



По сообщению российской газеты, Макрон заверил Путина, что Париж отдает дань памяти 27 миллионам советских граждан, погибших во время Второй мировой войны, помня о них так же, как и о жертвах, которые понесли народы Восточной Европы.



Под конец обнародованной части разговора Макрон указал на необходимость вести совместную работу над исторической памятью и напомнил об обязанностях крупных государств, от политики которых зависит мир на планете. Сложно не усмотреть в этом отсылку к политическому разделу «исторической» статьи Путина с призывом создать «концерт держав», отвечающий за мировой порядок. Что касается решений, принятых в ходе разговора Макрона и Путина, следует обратить внимание на намерение сформировать три рабочие группы, задачей которых станет «углубление отношений», а также на запуск встреч в новом формате «2 + 2» (министры обороны и иностранных дел).



Президенты также, разумеется, обсуждали «европейскую архитектуру безопасности», которая, по мнению французского президента, должна охватывать пространство от Лиссабона до Владивостока, и более частные вопросы. Францию в наибольшей степени интересовала ситуация в Ливии и Северной Сирии, а Россию, как можно предположить, в Донбассе. Появилась также тема обострения обстановки на Балканах в контексте провала американского мирного плана для Косово и результата выборов в Сербии.



Однако, как сообщает парижский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на французские источники, дольше всего два президента разговаривали о ситуации в Ливии. Макрон, как рассказывается, призвал Путина объединить усилия, чтобы прекратить там иностранное вмешательство. Это звучит абсурдно, поскольку Россия уже не первый год поставляет оружие и боеприпасы воюющему с правительством в Триполи генералу Хафтару, на стороне мятежников сражаются российские наемники, а недавно на Мальте местные спецслужбы перехватили партию фальшивых ливийских банкнот, произведенных российской типографией, которая занимается печатью денежных знаков.



Забота Парижа о мире в Ливии связана, конечно, с политикой Франции в восточной части Средиземного моря, а в особенности с наращиванием ей военного присутствия в регионе. Следует напомнить, что французский военный флот уже пользуется базой в Объединенных Арабских Эмиратах, а в конце прошлого года Париж заключил с Кипром договор об использовании базы в районе деревни Мари. При этом речь идет отнюдь не о «политике безопасности», а о бизнесе, причем крупном.



Французский нефтяной концерн «Тоталь» (третья компания в ЕС по размеру дохода) выступает партнером итальянской компании «Эни» во всех концессионных соглашениях на разработку нефтяных месторождений у берегов Кипра. Бурению там препятствует Турция, в свою очередь, добычу нефти в Ливии блокирует соглашение между Анкарой и правительством в Триполи. Там тоже присутствуют французы, итальянцы, и россияне, как и в Египте, Ливане и Израиле. Все они одновременно интересуются сирийскими месторождениями. Нет нужды напоминать, что «Тоталь» — это один из крупнейших инвесторов, сотрудничающих с российским нефтедобывающим сектором.



Разговоры о «европейской политике безопасности» служат ширмой, за которой скрывается реальная игра интересов торгующихся друг с другом за концессии на добычу полезных ископаемых государств. Турция выступает в этом «концерте держав» незванным гостем: она «упустила возможность сидеть тихо» (отсылка к словам Жака Ширака о странах, которые выступили на стороне США в иракском конфликте, — прим.пер.) и решила начать собственную игру, не спрашивая разрешения у представителей больших держав, которые живут воспоминаниями о своем былом величии. На этом строится сегодняшний стратегический диалог, или, скорее, торги между Москвой и Парижем. Что бы ни следовало из напыщенных заявлений, предельно ясно, чьи интересы станут предметом этой сделки. В этом плане звучащее в путинской «исторической» статье напоминание о том, как союзники предали Польшу в 1939 году, приобретает особую актуальность.



Автор: Марек Будзиш (Marek Budzisz) для wPolityce, Польша, перевод Беседа Макрона и Путина состоялась спустя несколько дней после того, как российский президент заявил в телевизионном интервью, что появившиеся после распада СССР государства получили «подарки» в виде дополнительной территории, которые им следовало вернуть. Такой процедуры в свое время не было и это, по мнению Путина, несправедливо. Такие слова сочли адресованными Украине.На это следует обратить внимание, поскольку руководители двух стран обсуждали в том числе урегулирование ситуации на востоке Украины, а Париж должен стать местом проведения декабрьской встречи в «минском формате». За несколько дней до видеоконференции с Макроном Путин также опубликовал свою псевдоисторическую статью, в которой он писал, в частности, о том, что страны Балтии добровольно вошли в состав СССР или, по меньшей мере на такой шаг согласились их политические и общественные элиты.Исторические реминисценции имеют в этом контексте особое значение, поскольку они в том числе указывают на образ мыслей Кремля, да и не только его. В ходе разговора Макрона и Путина второй (на что, как рассказывалось, с признательностью отреагировал президент Франции) благодарил французских военных, которые «плечом к плечу» с красноармейцами сражались с нацизмом. Речь идет, разумеется, об авиационном полке «Нормандия —Неман», состоявшем из 72 французских добровольцев. О дивизии СС «Карл Великий», которая воевала на немецкой стороне, оба президента забыли.Все вышеперечисленные обстоятельства не помешали Макрону попросить Путина о разговоре (инициатива организовать его исходила от Франции). Следует отметить, что антураж встречи, подробно описанный специальным кремлевским корреспондентом «Коммерсанта», который присутствовал при ее начале, выглядел весьма неприглядно. Дело не только в том, что президенты общаются на «ты» и поддерживают довольно теплые отношения. Путин пригласил «дорогого Эммануэля» посетить Россию, когда сделать это позволят санитарные условия. Тот поблагодарил «дорогого Владимира» за приглашение, заявив о солидарности с российским народом, который сильно пострадал от пандемии коронавируса. Если бы не этот вирус, заявил Макрон, мы бы увиделись лично 9 мая в Москве. Можно было бы выразить сожаление, что так не произошло, ведь в российской столице у французского президента появилась бы возможность встретиться лицом к лицу с лидерами Абхазии и Южной Осетии и несколько продвинуть вперед дело воссоединения обеих «республик» с Грузией в рамках завершившего восьмидневную войну плана Саркози. Однако не будем мелочными, прошло уже столько лет (есть быть точным, 12), кто сейчас кроме недоброжелателей вспоминает, к какому итогу приводят французские планы по мирному урегулированию.По сообщению российской газеты, Макрон заверил Путина, что Париж отдает дань памяти 27 миллионам советских граждан, погибших во время Второй мировой войны, помня о них так же, как и о жертвах, которые понесли народы Восточной Европы.Под конец обнародованной части разговора Макрон указал на необходимость вести совместную работу над исторической памятью и напомнил об обязанностях крупных государств, от политики которых зависит мир на планете. Сложно не усмотреть в этом отсылку к политическому разделу «исторической» статьи Путина с призывом создать «концерт держав», отвечающий за мировой порядок. Что касается решений, принятых в ходе разговора Макрона и Путина, следует обратить внимание на намерение сформировать три рабочие группы, задачей которых станет «углубление отношений», а также на запуск встреч в новом формате «2 + 2» (министры обороны и иностранных дел).Президенты также, разумеется, обсуждали «европейскую архитектуру безопасности», которая, по мнению французского президента, должна охватывать пространство от Лиссабона до Владивостока, и более частные вопросы. Францию в наибольшей степени интересовала ситуация в Ливии и Северной Сирии, а Россию, как можно предположить, в Донбассе. Появилась также тема обострения обстановки на Балканах в контексте провала американского мирного плана для Косово и результата выборов в Сербии.Однако, как сообщает парижский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на французские источники, дольше всего два президента разговаривали о ситуации в Ливии. Макрон, как рассказывается, призвал Путина объединить усилия, чтобы прекратить там иностранное вмешательство. Это звучит абсурдно, поскольку Россия уже не первый год поставляет оружие и боеприпасы воюющему с правительством в Триполи генералу Хафтару, на стороне мятежников сражаются российские наемники, а недавно на Мальте местные спецслужбы перехватили партию фальшивых ливийских банкнот, произведенных российской типографией, которая занимается печатью денежных знаков.Забота Парижа о мире в Ливии связана, конечно, с политикой Франции в восточной части Средиземного моря, а в особенности с наращиванием ей военного присутствия в регионе. Следует напомнить, что французский военный флот уже пользуется базой в Объединенных Арабских Эмиратах, а в конце прошлого года Париж заключил с Кипром договор об использовании базы в районе деревни Мари. При этом речь идет отнюдь не о «политике безопасности», а о бизнесе, причем крупном.Французский нефтяной концерн «Тоталь» (третья компания в ЕС по размеру дохода) выступает партнером итальянской компании «Эни» во всех концессионных соглашениях на разработку нефтяных месторождений у берегов Кипра. Бурению там препятствует Турция, в свою очередь, добычу нефти в Ливии блокирует соглашение между Анкарой и правительством в Триполи. Там тоже присутствуют французы, итальянцы, и россияне, как и в Египте, Ливане и Израиле. Все они одновременно интересуются сирийскими месторождениями. Нет нужды напоминать, что «Тоталь» — это один из крупнейших инвесторов, сотрудничающих с российским нефтедобывающим сектором.Разговоры о «европейской политике безопасности» служат ширмой, за которой скрывается реальная игра интересов торгующихся друг с другом за концессии на добычу полезных ископаемых государств. Турция выступает в этом «концерте держав» незванным гостем: она «упустила возможность сидеть тихо» (отсылка к словам Жака Ширака о странах, которые выступили на стороне США в иракском конфликте, — прим.пер.) и решила начать собственную игру, не спрашивая разрешения у представителей больших держав, которые живут воспоминаниями о своем былом величии. На этом строится сегодняшний стратегический диалог, или, скорее, торги между Москвой и Парижем. Что бы ни следовало из напыщенных заявлений, предельно ясно, чьи интересы станут предметом этой сделки. В этом плане звучащее в путинской «исторической» статье напоминание о том, как союзники предали Польшу в 1939 году, приобретает особую актуальность.Автор: Марек Будзиш (Marek Budzisz) для wPolityce, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Путин, аналитика, Переговоры, Макрон — статья прочитана 146 раз Комментарии