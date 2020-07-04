Украина: призыв к стерилизации безработных и ода коллаборационизму с нацистами AgoraVox, Франция 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Стрингер |



Украина все дальше идет по пути открытого неонацизма, что лишь подтверждается последними событиями. Депутат от партии Зеленского призывает к стерилизации безработных. А в Херсоне по инициативе городского руководства на билбордах воспевается ода коллаборационизму с нацистами.



Запад уверен, что во власти на Украине нет неонацистов, а утверждения об этом являются лишь жуткой российской пропагандой. Судите сами.



Украинский депутат призывает стерилизовать безработных



В опубликованном в соцсетях видео депутат партии «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и предложила провести их стерилизацию, чтобы снизить нагрузку на бюджет и социальные структуры. Запад уверен, что во власти на Украине нет неонацистов, а утверждения об этом являются лишь жуткой российской пропагандой. Судите сами.В опубликованном в соцсетях видео депутат партии «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и предложила провести их стерилизацию, чтобы снизить нагрузку на бюджет и социальные структуры.



«Великобритания в этом смысле очень жестко поступает по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. В этой связи очень часто вспоминают Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура — прим.), который стерилизовал женщин, не имеющих высшего образования», — добавила она.



По ее словам, такими методами власти других стран «выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».



Стоит отметить, что Третьякова является не только депутатом президентской партии, но и главой парламентского комитета по социальной политике и защите ветеранов. Раз в органах, которые определяют социальную политику страны, работают такие люди, Украина вполне может пойти по пути III Рейха в плане евгеники!



Слова депутата все же возмутили некоторых людей на Украине. Совет федерации профсоюзов потребовал ее отставки, а политолог Владимир Кацман провел параллель с евгеникой и спросил, не собираются ли потом измерять у людей объем черепа (как делали при III Рейхе):



«Она заявила, что оказывается, в нашем государстве существуют, так сказать, дети первого сорта и дети второго сорта, и социально незащищенные семьи как раз плодят, извините за такое слово, детей не того сорта, который нравится госпоже Третьяковой. И вообще она вспомнила, что неплохо бы применять такие меры, как кастрация или еще какие-то меры к такого рода родителям. Привела пример Англии, других стран. Вы меня извините, пожалуйста, но кто дал этому монобольшинству такое право судить о нас по тому, какие дети у нас — правильные или неправильные? Что будет следующим шагом — замер черепов или сравнение каких-то генетических особенностей? Нам только этого не хватало».



Как бы то ни было, несколько дней спустя после скандала Третьякова все еще занимает свое место и даже не принесла извинения.



Главный редактор «Страны» Игорь Гужва написал в Facebook, что заявления Третьяковой следуют той же идеологической линии, что и реформы здравоохранения, то есть направлены на сокращение социальных расходов.



Затем он принялся оправдывать эту идеологию и подчеркнул, что с учетом текущего положения дел в экономике на Украине слишком много жителей, и их число нужно сократить, чтобы прийти к равновесию через 5-15 лет.



Напомню, что Украина уже потеряла миллионы жителей после распада СССР, что этот процесс ускорился после Майдана в 2014 году, и это вызывает все большие проблемы с финансированием пенсий (и не только), поскольку в стране недостаточно работающей молодежи.



Чем больше Украина будет сокращать свое население, тем меньше у нее будет средств в пенсионном фонде и бюджете при том, что ее долги растут, и ей приходится клянчить у МВФ новые кредиты для погашения старых. Как Украина сможет расплатиться с МВФ и другими кредиторами, если в стране станет меньше людей, которые формируют бюджет? Что тогда предложат Третьякова и Гужва? Устроить эвтаназию пенсионерам или даже инвалидам, раз уж эти люди пошли по пути своих идеологических предшественников, которые сотрудничали с нацистами?



Мэр Херсона воспевает коллаборационизм с нацистами на билбордах



Украинский коллаборационизм с нацистами выставляется на всеобщее обозрение на рекламных щитах в Херсоне в честь обнародованного 30 июня 1941 года акта провозглашения Украинского государства.



«Странным» образом лента в украинских цветах скрывает имя Адольфа Гитлера, но не упоминание нацистской Германии в 3 пункте подписанного Степаном Бандерой акта: «Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создаётся на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всем мире».



Решением публично отметить годовщину открытого акта сотрудничества с нацистами мэр Херсона подтверждает, что нынешняя Украина действительно полностью погрязла в раскрепощенном неонацизме. Дело в том, что речь здесь идет об инициативе не неонацистских групп, а официальных властей (мэра), которые прославляют коллаборационизм с нацистской Германией на огромных билбордах.



Инициатива херсонского градоначальника и заявления Третьяковой не оставляют ни малейших сомнений (если они у кого-то были): постмайданная Украина официально прозябает в государственном неонацизме. Западное руководство же закрывает глаза на этот неонацизм и скрывает от собственного населения гнилостное болото, которое оно поддерживает в политическом и финансовом плане.



Мы уже видели такой отвратительный маскарад Запада с поддержкой нацизма и игнорированием его злодеяний в 1930-х годах. Вот чем завершилось начатое Западом переписывание истории: мы повторяем те же ошибки, что и век назад, а их последствия будут столь же катастрофическими.



Автор: Кристель Неан (Christelle Néant) для AgoraVox, Франция, перевод «Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства», — подчеркнула она.«Великобритания в этом смысле очень жестко поступает по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. В этой связи очень часто вспоминают Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура — прим.), который стерилизовал женщин, не имеющих высшего образования», — добавила она.По ее словам, такими методами власти других стран «выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».Стоит отметить, что Третьякова является не только депутатом президентской партии, но и главой парламентского комитета по социальной политике и защите ветеранов. Раз в органах, которые определяют социальную политику страны, работают такие люди, Украина вполне может пойти по пути III Рейха в плане евгеники!Слова депутата все же возмутили некоторых людей на Украине. Совет федерации профсоюзов потребовал ее отставки, а политолог Владимир Кацман провел параллель с евгеникой и спросил, не собираются ли потом измерять у людей объем черепа (как делали при III Рейхе):«Она заявила, что оказывается, в нашем государстве существуют, так сказать, дети первого сорта и дети второго сорта, и социально незащищенные семьи как раз плодят, извините за такое слово, детей не того сорта, который нравится госпоже Третьяковой. И вообще она вспомнила, что неплохо бы применять такие меры, как кастрация или еще какие-то меры к такого рода родителям. Привела пример Англии, других стран. Вы меня извините, пожалуйста, но кто дал этому монобольшинству такое право судить о нас по тому, какие дети у нас — правильные или неправильные? Что будет следующим шагом — замер черепов или сравнение каких-то генетических особенностей? Нам только этого не хватало».Как бы то ни было, несколько дней спустя после скандала Третьякова все еще занимает свое место и даже не принесла извинения.Главный редактор «Страны» Игорь Гужва написал в Facebook, что заявления Третьяковой следуют той же идеологической линии, что и реформы здравоохранения, то есть направлены на сокращение социальных расходов.Затем он принялся оправдывать эту идеологию и подчеркнул, что с учетом текущего положения дел в экономике на Украине слишком много жителей, и их число нужно сократить, чтобы прийти к равновесию через 5-15 лет.Напомню, что Украина уже потеряла миллионы жителей после распада СССР, что этот процесс ускорился после Майдана в 2014 году, и это вызывает все большие проблемы с финансированием пенсий (и не только), поскольку в стране недостаточно работающей молодежи.Чем больше Украина будет сокращать свое население, тем меньше у нее будет средств в пенсионном фонде и бюджете при том, что ее долги растут, и ей приходится клянчить у МВФ новые кредиты для погашения старых. Как Украина сможет расплатиться с МВФ и другими кредиторами, если в стране станет меньше людей, которые формируют бюджет? Что тогда предложат Третьякова и Гужва? Устроить эвтаназию пенсионерам или даже инвалидам, раз уж эти люди пошли по пути своих идеологических предшественников, которые сотрудничали с нацистами?Украинский коллаборационизм с нацистами выставляется на всеобщее обозрение на рекламных щитах в Херсоне в честь обнародованного 30 июня 1941 года акта провозглашения Украинского государства.«Странным» образом лента в украинских цветах скрывает имя Адольфа Гитлера, но не упоминание нацистской Германии в 3 пункте подписанного Степаном Бандерой акта: «Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создаётся на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всем мире».Решением публично отметить годовщину открытого акта сотрудничества с нацистами мэр Херсона подтверждает, что нынешняя Украина действительно полностью погрязла в раскрепощенном неонацизме. Дело в том, что речь здесь идет об инициативе не неонацистских групп, а официальных властей (мэра), которые прославляют коллаборационизм с нацистской Германией на огромных билбордах.Инициатива херсонского градоначальника и заявления Третьяковой не оставляют ни малейших сомнений (если они у кого-то были): постмайданная Украина официально прозябает в государственном неонацизме. Западное руководство же закрывает глаза на этот неонацизм и скрывает от собственного населения гнилостное болото, которое оно поддерживает в политическом и финансовом плане.Мы уже видели такой отвратительный маскарад Запада с поддержкой нацизма и игнорированием его злодеяний в 1930-х годах. Вот чем завершилось начатое Западом переписывание истории: мы повторяем те же ошибки, что и век назад, а их последствия будут столь же катастрофическими.Автор: Кристель Неан (Christelle Néant) для AgoraVox, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, политика, чп и криминал Ключевые слова: нацизм, безработные, депутат, стерилизация География: Украина — статья прочитана 169 раз Комментарии