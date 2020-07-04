В МИД призвали украинцев готовиться к полномасштабному вторжению России 🔊 Воспроизвести Военные учения "Кавказ-2020" запланированы на сентябрь. Фото: facebook.com



В МИД Украины заявили о возможности перехода учений Вооруженных сил России "Кавказ-2020" в военное наступление на Украину.



Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает



"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - заявил замглавы МИД Украины. В МИД Украины заявили о возможности перехода учений Вооруженных сил России "Кавказ-2020" в военное наступление на Украину.Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает СТРАНА со ссылкой на "Интерфакс-Украина"."Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - заявил замглавы МИД Украины. По его словам, во-первых наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых - значительное усиление военных группировок российских войск в Крыму.



"Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск однозначно растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций", - пояснил он.



Заместитель министра указал, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.



"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение - вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", - заявил заместитель министра. strana.ua Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, МИД, вторжение География: Украина — статья прочитана 182 раза Комментарии