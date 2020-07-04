Загрузка... Нас загоняют в цифровую бедность 🔊 Воспроизвести



А действительно, почему так и не накатываются на нас предсказанные когда-то волны цифрового детокса? По всем раскладам, они должны время от времени случаться. Цифровизация сегодня действительно становится тотальной, и должны появляться группы «не таких, как все», молодых и жаждущих отличаться, которым будет не круто дышать одним цифровым воздухом со старушками и дедульками. Которые во все времена «ничего не понимают».



Должны быть те, кто пожелает отстроиться от всевозможных «всех», быть частью которых как-то неинтересно. Но нет. Пока волн цифрового детокса что-то не наблюдается. Скорее, наоборот. Погружение в цифру только усугубляется и набирает обороты.



Цифровая среда содержит в себе множество полезного, в нее можно заныривать по мере необходимости, оставаясь, однако, преимущественно в офлайне. Но происходит обратное. Сегодняшний человек, скорее, уже больше пребывает в цифровой среде, лишь иногда выныривая в офлайн. Правда-правда, попробуйте проанализировать свой вчерашний день, например. Все больше и больше людей почти постоянно пребывают «в музыке» или «в подкастах». А действительно, почему так и не накатываются на нас предсказанные когда-то волны цифрового детокса? По всем раскладам, они должны время от времени случаться. Цифровизация сегодня действительно становится тотальной, и должны появляться группы «не таких, как все», молодых и жаждущих отличаться, которым будет не круто дышать одним цифровым воздухом со старушками и дедульками. Которые во все времена «ничего не понимают».Должны быть те, кто пожелает отстроиться от всевозможных «всех», быть частью которых как-то неинтересно. Но нет. Пока волн цифрового детокса что-то не наблюдается. Скорее, наоборот. Погружение в цифру только усугубляется и набирает обороты.Цифровая среда содержит в себе множество полезного, в нее можно заныривать по мере необходимости, оставаясь, однако, преимущественно в офлайне. Но происходит обратное. Сегодняшний человек, скорее, уже больше пребывает в цифровой среде, лишь иногда выныривая в офлайн. Правда-правда, попробуйте проанализировать свой вчерашний день, например. Все больше и больше людей почти постоянно пребывают «в музыке» или «в подкастах».



У меня был личный опыт существования без смартфона в течение четырех лет – с 2013-го по 2017-й. Я решил пожить без смартфона. Причем продолжая довольно активно существовать в социальных сетях. Я пользовался электронной почтой. Но все это – только со стационарного компьютера. И позвонить мне можно было только на стационарный телефон. Самое главное, я оказывался на связи в удобное для меня время. Я позволял себе большую часть дня быть офлайн, не на связи. Но должен признать, что к концу моего воздержания жить без смартфона стало почти невозможно. Без него сейчас практически невозможно иметь пластиковую карточку, например.



Сейчас создаются условия невозможности цифрового детокса для простого, среднего, в хорошем смысле, ординарного человека. Совершенно вне поля общественной дискуссии находится тема возможности нецифрового существования. Нас уже насильно загоняют в цифру, цифровое стадо. И мы пока не против. Мы сейчас буквально ежечасно, ежедневно участвуем во множестве цивилизационных сделок, разменивая какие-то фундаментальные вещи на сомнительной ценности удобство и эргономичность. Но многие из нас поймут непоправимость утрат много позже, когда не получится по техническим причинам купить что-либо в магазине или кафе и остаться голодным в обеденный час, когда придется остаться буквально в интеллектуальной пустыне без доступа к культуре, без навыков свободно ориентироваться в пространстве и даже просто считать.



Мы вообще как-то не очень умеем выстраивать цепочки зависимостей и обусловленностей. Например, мы сейчас не очень понимаем связь между органическим, повседневным, обыденным пониманием свободы и наличными деньгами (сокровищем). Мы вообще многое поймем постфактум. То немногое в смысле свободы, чем мы еще обладаем, мы легко размениваем на удобство, потакание нашей лени. И в такого рода сделках мы всегда будем проигрывать.



Пожалуй, самое интересное из происходящего сейчас – это стремительная замена старой «возможности обладания» на «обладание возможностью». Вроде бы всего лишь перестановка слов, но за ней стоят совершенно глубинные, фундаментальные перемены. Чтобы понять разницу, достаточно сравнить обладание фильмом на каком-либо материальном носителе (DVD, CD, VHS) и обладанием возможностью доступа к стриминговой платформе, на которой вроде бы много всего есть, но при условии постоянной актуализации права доступа.



А теперь давайте представим себе ситуацию форс-мажора. Какой-то глобальной, большой беды. А коронавирус продемонстрировал вероятность таких форс-мажоров. Ничто в сегодняшнем мире ненадежно. А вдруг что-то случится с интернетом? А вдруг что-то случится в сфере геополитики, и кто-то что-то перекроет? А вдруг у кого-то случится личный форс-мажор, и человек лишится денег на покупку права доступа? И все! Дело не в возможности посмотреть фильм, дело, по сути, в отключении от человечества.



Очевидно, уже очень скоро не останется даже воздуха для детокса, для нецифрового существования. Происходит очень опасная и тотальная история. Мир очень не хочет быть многоукладным. Скорее всего не будет никаких альтернатив и прорех. Нас загоняют в цифровую бедность.



Кстати, пока никому не бросается в глаза следующий парадокс. Продвинутые горожане, те, которые на стиле и на позитиве, которые поедают всяческие полезные крупы, масла и прочие другие, как принято сегодня говорить, крафтовые штуки, много передвигающиеся в пространстве, сидят, однако, крепко в цифре, портят зрение, яростно злятся в социальных сетях, безвозвратно теряют то немногое, что еще осталось от их privacy – приватной жизни. По сути, они являются странными цифровыми бедняками с эрзац-образованием, эрзац-общением, с эрзац-жизнью. Я бы на их месте как-то приглушил собственную самооценку, которая сейчас выше некуда.



Мне очень не хотелось бы показаться ретроградом. Боже упаси! Я вижу много хорошего в цифре, но я хотел бы иметь право и на цифровой детокс, на офлайновое существование, инфраструктура для которого сейчас начнет активно сноситься. Надеюсь, удастся отстоять офлайновое существование хотя бы как уклад, хотя бы как субкультуру. Но это станет результатом определенных усилий. Придется много поработать и многое преодолеть для того, чтобы сохранился офлайновый дубликат, страховочный вариант нормального офлайнового существования.



Надежду на такую возможность дает тот факт, что многие по-настоящему богатые люди как раз не пользуются смартфонами, строго ограничивают такую возможность для своих детей, которые могут позволить себе роскошь настоящего, рукотворного и довольно консервативного, а не цифрового, образования. Так часто бывает. Сначала родившееся, как роскошное, нечто начинает опускаться по социальной лестнице вниз. Надеюсь, мы к тому времени еще будем в себе, и нас не поразит коллективный, социальный Альцгеймер. Надеюсь, мы дождемся. И увидим, как это бывает – жить в чистом, трушном, настоящем офлайне.



Автор: Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза для издания Люди умудряются, не отрываясь от смартфона, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Прямоугольная штуковина постоянно сигнализирует о приходе сообщений в различные мессенджеры, СМС, новых статусов в социальных сетях и обновлениях во всевозможных приложениях. Более того, цифровое существование человека уже обретает дисциплинарное качество, которое будет подкрепляться весьма чувствительными санкциями.У меня был личный опыт существования без смартфона в течение четырех лет – с 2013-го по 2017-й. Я решил пожить без смартфона. Причем продолжая довольно активно существовать в социальных сетях. Я пользовался электронной почтой. Но все это – только со стационарного компьютера. И позвонить мне можно было только на стационарный телефон. Самое главное, я оказывался на связи в удобное для меня время. Я позволял себе большую часть дня быть офлайн, не на связи. Но должен признать, что к концу моего воздержания жить без смартфона стало почти невозможно. Без него сейчас практически невозможно иметь пластиковую карточку, например.Сейчас создаются условия невозможности цифрового детокса для простого, среднего, в хорошем смысле, ординарного человека. Совершенно вне поля общественной дискуссии находится тема возможности нецифрового существования. Нас уже насильно загоняют в цифру, цифровое стадо. И мы пока не против. Мы сейчас буквально ежечасно, ежедневно участвуем во множестве цивилизационных сделок, разменивая какие-то фундаментальные вещи на сомнительной ценности удобство и эргономичность. Но многие из нас поймут непоправимость утрат много позже, когда не получится по техническим причинам купить что-либо в магазине или кафе и остаться голодным в обеденный час, когда придется остаться буквально в интеллектуальной пустыне без доступа к культуре, без навыков свободно ориентироваться в пространстве и даже просто считать.Мы вообще как-то не очень умеем выстраивать цепочки зависимостей и обусловленностей. Например, мы сейчас не очень понимаем связь между органическим, повседневным, обыденным пониманием свободы и наличными деньгами (сокровищем). Мы вообще многое поймем постфактум. То немногое в смысле свободы, чем мы еще обладаем, мы легко размениваем на удобство, потакание нашей лени. И в такого рода сделках мы всегда будем проигрывать.Пожалуй, самое интересное из происходящего сейчас – это стремительная замена старой «возможности обладания» на «обладание возможностью». Вроде бы всего лишь перестановка слов, но за ней стоят совершенно глубинные, фундаментальные перемены. Чтобы понять разницу, достаточно сравнить обладание фильмом на каком-либо материальном носителе (DVD, CD, VHS) и обладанием возможностью доступа к стриминговой платформе, на которой вроде бы много всего есть, но при условии постоянной актуализации права доступа.А теперь давайте представим себе ситуацию форс-мажора. Какой-то глобальной, большой беды. А коронавирус продемонстрировал вероятность таких форс-мажоров. Ничто в сегодняшнем мире ненадежно. А вдруг что-то случится с интернетом? А вдруг что-то случится в сфере геополитики, и кто-то что-то перекроет? А вдруг у кого-то случится личный форс-мажор, и человек лишится денег на покупку права доступа? И все! Дело не в возможности посмотреть фильм, дело, по сути, в отключении от человечества.Очевидно, уже очень скоро не останется даже воздуха для детокса, для нецифрового существования. Происходит очень опасная и тотальная история. Мир очень не хочет быть многоукладным. Скорее всего не будет никаких альтернатив и прорех. Нас загоняют в цифровую бедность.Кстати, пока никому не бросается в глаза следующий парадокс. Продвинутые горожане, те, которые на стиле и на позитиве, которые поедают всяческие полезные крупы, масла и прочие другие, как принято сегодня говорить, крафтовые штуки, много передвигающиеся в пространстве, сидят, однако, крепко в цифре, портят зрение, яростно злятся в социальных сетях, безвозвратно теряют то немногое, что еще осталось от их privacy – приватной жизни. По сути, они являются странными цифровыми бедняками с эрзац-образованием, эрзац-общением, с эрзац-жизнью. Я бы на их месте как-то приглушил собственную самооценку, которая сейчас выше некуда.Мне очень не хотелось бы показаться ретроградом. Боже упаси! Я вижу много хорошего в цифре, но я хотел бы иметь право и на цифровой детокс, на офлайновое существование, инфраструктура для которого сейчас начнет активно сноситься. Надеюсь, удастся отстоять офлайновое существование хотя бы как уклад, хотя бы как субкультуру. Но это станет результатом определенных усилий. Придется много поработать и многое преодолеть для того, чтобы сохранился офлайновый дубликат, страховочный вариант нормального офлайнового существования.Надежду на такую возможность дает тот факт, что многие по-настоящему богатые люди как раз не пользуются смартфонами, строго ограничивают такую возможность для своих детей, которые могут позволить себе роскошь настоящего, рукотворного и довольно консервативного, а не цифрового, образования. Так часто бывает. Сначала родившееся, как роскошное, нечто начинает опускаться по социальной лестнице вниз. Надеюсь, мы к тому времени еще будем в себе, и нас не поразит коллективный, социальный Альцгеймер. Надеюсь, мы дождемся. И увидим, как это бывает – жить в чистом, трушном, настоящем офлайне.Автор: Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза для издания ВЗГЛЯД Загрузка... vz.ru Категории: экономика, общество, технологии, образование Ключевые слова: технологии, вред, онкология, гаджеты, сознание — статья прочитана 101 раз Комментарии