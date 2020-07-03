Наперегонки с вирусом

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Участники российского футбольного первенства торопятся закончить турнир до того, как пандемия утащит, помимо «Оренбурга», на дно (не обязательно турнирной таблицы) ещё парочку команд.



Так, по крайней мере, ситуация выглядит со стороны.



Чемпионат России по футболу



25-й тур



«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (голы: Ал. Миранчук, 90+5 - Радонич, 14). Удаления: Игнатьев, 50 – «Локомотив», Хади, 73 – «Крылья Советов».



ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (Влашич, 27, 90+6). Удаление: Зобнин, 77 – «Спартак».



«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:0.



«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (Чуперка, 88, с пенальти - Азмун, 43, Ригони, 90+1). Участники российского футбольного первенства торопятся закончить турнир до того, как пандемия утащит, помимо «Оренбурга», на дно (не обязательно турнирной таблицы) ещё парочку команд.Так, по крайней мере, ситуация выглядит со стороны.«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (голы: Ал. Миранчук, 90+5 - Радонич, 14). Удаления: Игнатьев, 50 – «Локомотив», Хади, 73 – «Крылья Советов».ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (Влашич, 27, 90+6). Удаление: Зобнин, 77 – «Спартак».«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:0.«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (Чуперка, 88, с пенальти - Азмун, 43, Ригони, 90+1). «Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 1:3 (Луценко, 90+1 - Харин, 15, Роши, 22 - с пен., 88).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:1 (Попов, 90+9, с пенальти - Берг, 13).



«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (Кокорин, 90+2, с пенальти - Комличенко, 57 - с пен.). Удаление: Шуньич, 73 – «Динамо».



Матч «Оренбург» — «Урал» (Екатеринбург) не состоялся, поскольку у «Оренбурга» очень много заразившихся игроков, у троих футболистов диагностировано воспаление лёгких.







Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 15 голов, 2. Е.Луценко («Арсенал») – 12. 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов»), С.Азмун («Зенит») - по 11 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 59 очков (разница мячей: 52-12), 2. «Локомотив» - 48 (36-26), 3. «Краснодар» – 45 очков после 24 матчей (40-23), 4. «Ростов» - 42 (43-46), 5. ЦСКА - 40 (31-26), 6. «Спартак» - 32 (27-27), 7. «Уфа» - 32 (18-20), 8. «Динамо» - 32 (21-26), 9. «Сочи» - 29 (38-31), 10. «Арсенал» - 28 (29-35), 11. «Урал» - 28 осле 24 матчей (29-44), 12. «Рубин» - 27 (14-25), 13. «Ахмат» - 27 (24-33), 14. «Тамбов» - 25 (29-33), 15. «Крылья Советов» - 23 (26-36), 16. «Оренбург» - 23 очка после 24 матчей (26-40).







В 26-м туре, который запланирован на 4-5 июля, встречаются: «Динамо» - «Арсенал», «Спартак» - «Тамбов», «Крылья Советов» - «Ростов», «Локомотив» - «Сочи», «Ахмат» - ЦСКА, «Уфа» - «Урал», «Рубин» - «Оренбург», «Краснодар» - «Зенит».



Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 113 раз Комментарии