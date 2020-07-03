Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию 🔊 Воспроизвести



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщает



В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил изменить некоторые главы Конституции, в частности утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные гарантии государства перед гражданами.



Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Одиннадцатого марта документ был принят обеими палатами, после чего его поддержали заксобрания регионов, а 14 марта подписал президент.



При этом он неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержат на общероссийском голосовании.



Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).



Поправки должны вступить в силу 4 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил изменить некоторые главы Конституции, в частности утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные гарантии государства перед гражданами.Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Одиннадцатого марта документ был принят обеими палатами, после чего его поддержали заксобрания регионов, а 14 марта подписал президент.При этом он неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержат на общероссийском голосовании.Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).Поправки должны вступить в силу 4 июля. РИА Новости Категории: политика, общество, в России Ключевые слова: президент, Путин, поправки, конституция География: Россия — статья прочитана 192 раза Комментарии