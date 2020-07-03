Отставка правительства Франции 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Christian Hartmann



Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца, передает



"Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял [прошение]", – цитирует РИА Новости заявление.



Там отмечается, что Филипп продолжит "вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства".



Накануне в интервью региональным изданиям президент Франции заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер Филипп. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца, передает Sputnik Литва "Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял [прошение]", – цитирует РИА Новости заявление.Там отмечается, что Филипп продолжит "вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства".Накануне в интервью региональным изданиям президент Франции заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер Филипп. В минувшее воскресенье Филипп по итогам второго тура муниципальных выборов получил пост мэра в портовом городе Гавр. Эту должность Филипп уже занимал с 2010 до мая 2017 года, даты его назначения на пост премьера.



Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня среди 2133 человек старше 18 лет, 55 процентов французов хотят, чтобы Филипп оставался премьером. Еще 44 процента выступили за назначение нового премьера, остальные респонденты воздержались от ответа.



Как сообщает агентство France-Presse, имя нового премьер-министра Франции, который придет на смену подавшему в пятницу в отставку Филиппу, пока неизвестно.



"Новый премьер-министр будет назван в ближайшие часы", – сообщает агентство со ссылкой на представителя Елисейского дворца, имя которого не называется.



* * *



Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.



Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку.



"Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - цитирует РИА Новости коммюнике.



Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: отставка, премьер, правительство, Франция — статья прочитана 200 раз Комментарии