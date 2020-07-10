81-й сезон Литовского национального драмтеатра на фоне антиутопии 🔊 Воспроизвести



На днях Литовский национальный драматический театр (ЛНДТ) пригласил представителей СМИ на "экскурсию" по закрытому ныне театру, чтобы показать, как идёт его реконструкция и рассказать, как ЛНДТ будет выглядеть уже в ближайшее время.



Во время этой встречи речь, конечно же, шла и о планах театра, ожидаемых премьерах. Как это выглядело, прекрасно видно по словам Генерального директора Литовского национального драматического театра Мартинаса Будрайтиса, изложенным в пресс-релизе, распространённом пресс-службой LNDT.



"Обзор" перевёл это сообщение на русский язык и предлагает теперь ознакомиться с ним своим читателям. Заодно в фоторепортаже Робертаса Скальскиса можно посмотреть, что творится ныне за закрытыми дверями знаменитого театра. Во время этой встречи речь, конечно же, шла и о планах театра, ожидаемых премьерах. Как это выглядело, прекрасно видно по словам Генерального директора Литовского национального драматического театра Мартинаса Будрайтиса, изложенным в пресс-релизе, распространённом пресс-службой LNDT."Обзор" перевёл это сообщение на русский язык и предлагает теперь ознакомиться с ним своим читателям. Заодно в фоторепортаже Робертаса Скальскиса можно посмотреть, что творится ныне за закрытыми дверями знаменитого театра.



В последнее время мы стали свидетелями несомненного превращения реальности в антиутопию - то, что мы видели даже в не самых лучших голливудских фильмах, внезапно стало нашей повседневностью. Мы параноидально дезинфицируем всё вокруг, избегаем контактов с другими людьми и находимся в вихре гибридных войн и теорий заговора.



Худшее последствие этой мрачной реальности - недоверие. Мы не доверяем другим, потому что не знаем, где находится невидимый враг. Мы не доверяем политикам, прогнозам, магазинам, соседям, СМИ, авиакомпаниям, больницам, зарубежным странам. В качестве меры предосторожности мы предполагаем, что опасность повсюду, а за запасы стыдно не бывает.



Руководствуясь этим размышлением мы вновь создаём планы А, В и С, хотя вполне может быть, что мы воспользуемся ни одним из них. Это похоже на состояние невесомости, когда планы и обстоятельства, которые их разрушают, нейтрализуют друг друга и больше не влияют на нашу жизнь. Поэтому мы вынуждены жить в неизвестности - каждый миг опасаясь, что вирус нападет на нас из засады, через родственников, соседей, коллег, прохожих.



Сегодня, когда мы планируем осенний репертуар LNDT, у нас есть целый букет неизвестных факторов и почти ничего реального. Будут ли театры открывать свои двери? Как далеко зрителям придется сидеть друг от друга и сколько их поместится в зале? Будет ли достаточно финансирования? Вернется ли вирус осенью? Заболею ли я, сидя в театральном зале?







Но мы должны сохранять здравый смысл и доверять другим. Только так мы сможем уменьшить неизвестность и восстановить хрупкий баланс противоборствующих сил, которые позволят нам выйти из состояния невесомости.



В этом сезоне, когда ведущаяся в театре полным ходом реконструкция на какое-то время закрыла все двери LNDT, театр между тем готовит сразу десять премьер. Среди них есть работы даже двух всемирно известных режиссеров - Ян Фабр (Бельгия) ставит спектакль по дневникам «Писатель ночи» и Гжегож Яршина (Польша) со спектаклем «Солярис» по роману Станислава Лема.



Осень мы начнем с амбициозной премьеры «Республики» режиссера Лукаша Тварковского (Польша) и закончим постановкой пьесы Августа Стриндберга «Великий путь» в постановке Йонаса Вайткуса. Мы также увидим работы новых молодых создателей - Антанаса Обцарскаса, Мотеюса Иванаускаса, Каролиса Вилкаса, Камиле Гудмонайте и Мантаса Янчяускаса.



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От "Обзора": только на нашем сайте и в газете "Обзор" вы сможете ознакомиться с новостями из LNDT на русском языке.



Фоторепортаж Робертаса СКАЛЬСКИСА







* * *В последнее время мы стали свидетелями несомненного превращения реальности в антиутопию - то, что мы видели даже в не самых лучших голливудских фильмах, внезапно стало нашей повседневностью. Мы параноидально дезинфицируем всё вокруг, избегаем контактов с другими людьми и находимся в вихре гибридных войн и теорий заговора.Худшее последствие этой мрачной реальности - недоверие. Мы не доверяем другим, потому что не знаем, где находится невидимый враг. Мы не доверяем политикам, прогнозам, магазинам, соседям, СМИ, авиакомпаниям, больницам, зарубежным странам. В качестве меры предосторожности мы предполагаем, что опасность повсюду, а за запасы стыдно не бывает.Руководствуясь этим размышлением мы вновь создаём планы А, В и С, хотя вполне может быть, что мы воспользуемся ни одним из них. Это похоже на состояние невесомости, когда планы и обстоятельства, которые их разрушают, нейтрализуют друг друга и больше не влияют на нашу жизнь. Поэтому мы вынуждены жить в неизвестности - каждый миг опасаясь, что вирус нападет на нас из засады, через родственников, соседей, коллег, прохожих.Сегодня, когда мы планируем осенний репертуар LNDT, у нас есть целый букет неизвестных факторов и почти ничего реального. Будут ли театры открывать свои двери? Как далеко зрителям придется сидеть друг от друга и сколько их поместится в зале? Будет ли достаточно финансирования? Вернется ли вирус осенью? Заболею ли я, сидя в театральном зале?Но мы должны сохранять здравый смысл и доверять другим. Только так мы сможем уменьшить неизвестность и восстановить хрупкий баланс противоборствующих сил, которые позволят нам выйти из состояния невесомости.В этом сезоне, когда ведущаяся в театре полным ходом реконструкция на какое-то время закрыла все двери LNDT, театр между тем готовит сразу десять премьер. Среди них есть работы даже двух всемирно известных режиссеров - Ян Фабр (Бельгия) ставит спектакль по дневникам «Писатель ночи» и Гжегож Яршина (Польша) со спектаклем «Солярис» по роману Станислава Лема.Осень мы начнем с амбициозной премьеры «Республики» режиссера Лукаша Тварковского (Польша) и закончим постановкой пьесы Августа Стриндберга «Великий путь» в постановке Йонаса Вайткуса. Мы также увидим работы новых молодых создателей - Антанаса Обцарскаса, Мотеюса Иванаускаса, Каролиса Вилкаса, Камиле Гудмонайте и Мантаса Янчяускаса.* * *только на нашем сайте и в газете "Обзор" вы сможете ознакомиться с новостями из LNDT на русском языке. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литовский национальный драматический театр, ЛНДТ, LNDT География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 150 раз Комментарии