Главная >> Новости >> спорт, в странах Балтии >> Стали известны соперники сборной Литвы

Стали известны соперники сборной Литвы

Фото: lff.lt




После значительного уменьшения в мире масштабов глобальной пандемии COVID-19 УЕФА снова зажёг зелёный свет матчам национальных сборных.

Представители Литвы осенний цикл начнут с двух матчей в Лиге наций, а 7 октября национальная сборная Литвы проведёт контрольный матч с Эстонией в Таллине (104-е место в рейтинге ФИФА). Сборная Эстонии прекрасно знакома литовцам, и последним, к слову, нечем здесь особо похвастаться.

За всю историю футбольные сборные Литвы и Эстонии сыграли 51 матч, из которых литовцы одержали 21 победу, потерпели 20 (!) поражений и 10 раз сыграли вничью. Иными словами литовский футбол находится на одном уровне с эстонским.

Перед матчем Лиги наций с Беларусью, который состоится 11 ноября в Вильнюсе, на стадионе ЛФФ, сборная Литвы проведёт контрольный матч с командой Фарерских островов (110-е место в рейтинге ФИФА).
Литовцы восемь раз встречались со сборной Фарерских островов в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира. И здесь у Литвы результат, за который не стыдно: литовские мастера кожаного мяча одержали 6 побед, один раз проиграли островитянам и однажды сыграли вничью.

Расписание игр сборной Литвы на 2020 год:

4 сентября

Лига наций. Вильнюс, Литва

Литва – Казахстан

7 сентября

Лига наций. Тирана, Албания

Албания - Литва

7 октября

Товарищеский матч. Таллин, Эстония

Эстония – Литва

11 октября

Лига наций. Вильнюс, Литва

Литва – Беларусь

14 октября

Лига Наций. Вильнюс, Литва

Литва – Албания.

11 ноября

Товарищеский матч. Вильнюс, Литва.

Литва – Фарерские острова

15 ноября

Лига Наций. Минск, Беларусь.

Беларусь – Литва.

18 ноября

Лига Наций. Нур-Султан, Казахстан

Казахстан – Литва.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, футбол, Лига наций
статья прочитана 78 раз
добавлена сегодня, 5 июля, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка