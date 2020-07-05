Стали известны соперники сборной Литвы

После значительного уменьшения в мире масштабов глобальной пандемии COVID-19 УЕФА снова зажёг зелёный свет матчам национальных сборных.
Представители Литвы осенний цикл начнут с двух матчей в Лиге наций, а 7 октября национальная сборная Литвы проведёт контрольный матч с Эстонией в Таллине (104-е место в рейтинге ФИФА). Сборная Эстонии прекрасно знакома литовцам, и последним, к слову, нечем здесь особо похвастаться.
За всю историю футбольные сборные Литвы и Эстонии сыграли 51 матч, из которых литовцы одержали 21 победу, потерпели 20 (!) поражений и 10 раз сыграли вничью. Иными словами литовский футбол находится на одном уровне с эстонским.
Перед матчем Лиги наций с Беларусью, который состоится 11 ноября в Вильнюсе, на стадионе ЛФФ, сборная Литвы проведёт контрольный матч с командой Фарерских островов (110-е место в рейтинге ФИФА).
Литовцы восемь раз встречались со сборной Фарерских островов в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира. И здесь у Литвы результат, за который не стыдно: литовские мастера кожаного мяча одержали 6 побед, один раз проиграли островитянам и однажды сыграли вничью.
Расписание игр сборной Литвы на 2020 год:
4 сентября
Лига наций. Вильнюс, Литва
Литва – Казахстан
7 сентября
Лига наций. Тирана, Албания
Албания - Литва
7 октября
Товарищеский матч. Таллин, Эстония
Эстония – Литва
11 октября
Лига наций. Вильнюс, Литва
Литва – Беларусь
14 октября
Лига Наций. Вильнюс, Литва
Литва – Албания.
11 ноября
Товарищеский матч. Вильнюс, Литва.
Литва – Фарерские острова
15 ноября
Лига Наций. Минск, Беларусь.
Беларусь – Литва.
18 ноября
Лига Наций. Нур-Султан, Казахстан
Казахстан – Литва.
Расписание игр сборной Литвы на 2020 год:
4 сентября
Лига наций. Вильнюс, Литва
Литва – Казахстан
7 сентября
Лига наций. Тирана, Албания
Албания - Литва
7 октября
Товарищеский матч. Таллин, Эстония
Эстония – Литва
11 октября
Лига наций. Вильнюс, Литва
Литва – Беларусь
14 октября
Лига Наций. Вильнюс, Литва
Литва – Албания.
11 ноября
Товарищеский матч. Вильнюс, Литва.
Литва – Фарерские острова
15 ноября
Лига Наций. Минск, Беларусь.
Беларусь – Литва.
18 ноября
Лига Наций. Нур-Султан, Казахстан
Казахстан – Литва.