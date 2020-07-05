Стали известны соперники сборной Литвы 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







После значительного уменьшения в мире масштабов глобальной пандемии COVID-19 УЕФА снова зажёг зелёный свет матчам национальных сборных.



Представители Литвы осенний цикл начнут с двух матчей в Лиге наций, а 7 октября национальная сборная Литвы проведёт контрольный матч с Эстонией в Таллине (104-е место в рейтинге ФИФА). Сборная Эстонии прекрасно знакома литовцам, и последним, к слову, нечем здесь особо похвастаться.



За всю историю футбольные сборные Литвы и Эстонии сыграли 51 матч, из которых литовцы одержали 21 победу, потерпели 20 (!) поражений и 10 раз сыграли вничью. Иными словами литовский футбол находится на одном уровне с эстонским.



Перед матчем Лиги наций с Беларусью, который состоится 11 ноября в Вильнюсе, на стадионе ЛФФ, сборная Литвы проведёт контрольный матч с командой Фарерских островов (110-е место в рейтинге ФИФА). Представители Литвы осенний цикл начнут с двух матчей в Лиге наций, а 7 октября национальная сборная Литвы проведёт контрольный матч с Эстонией в Таллине (104-е место в рейтинге ФИФА). Сборная Эстонии прекрасно знакома литовцам, и последним, к слову, нечем здесь особо похвастаться.За всю историю футбольные сборные Литвы и Эстонии сыграли 51 матч, из которых литовцы одержали 21 победу, потерпели 20 (!) поражений и 10 раз сыграли вничью. Иными словами литовский футбол находится на одном уровне с эстонским.Перед матчем Лиги наций с Беларусью, который состоится 11 ноября в Вильнюсе, на стадионе ЛФФ, сборная Литвы проведёт контрольный матч с командой Фарерских островов (110-е место в рейтинге ФИФА). Литовцы восемь раз встречались со сборной Фарерских островов в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира. И здесь у Литвы результат, за который не стыдно: литовские мастера кожаного мяча одержали 6 побед, один раз проиграли островитянам и однажды сыграли вничью.



Расписание игр сборной Литвы на 2020 год:



4 сентября



Лига наций. Вильнюс, Литва



Литва – Казахстан



7 сентября



Лига наций. Тирана, Албания



Албания - Литва



7 октября



Товарищеский матч. Таллин, Эстония



Эстония – Литва



11 октября



Лига наций. Вильнюс, Литва



Литва – Беларусь



14 октября



Лига Наций. Вильнюс, Литва



Литва – Албания.



11 ноября



Товарищеский матч. Вильнюс, Литва.



Литва – Фарерские острова



15 ноября



Лига Наций. Минск, Беларусь.



Беларусь – Литва.



18 ноября



Лига Наций. Нур-Султан, Казахстан



Казахстан – Литва. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, Лига наций — статья прочитана 78 раз Комментарии