В батальон НАТО в Литве прибывают французские военные 🔊 Воспроизвести



В дислоцированный в Литве Международный батальон передового базирования НАТО прибывают французские военные.



"Первые военные прибывают сегодня", – сообщила BNS в пятницу посол Франции в Литве Клэр Линьер-Кунат.



Франция с июня на полгода дислоцирует в Литве контингент из 300 военных.



Батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польши дислоцированы в начале 2017 года, в качестве реакции России на агрессию в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия, в нем обычно служат около тысячи военных НАТО.



Французские военные, оснащенные танками Leclerc и боевыми машинами пехоты VBCI, будут базироваться в Рукле. В дислоцированный в Литве Международный батальон передового базирования НАТО прибывают французские военные."Первые военные прибывают сегодня", – сообщила BNS в пятницу посол Франции в Литве Клэр Линьер-Кунат.Франция с июня на полгода дислоцирует в Литве контингент из 300 военных.Батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польши дислоцированы в начале 2017 года, в качестве реакции России на агрессию в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия, в нем обычно служат около тысячи военных НАТО.Французские военные, оснащенные танками Leclerc и боевыми машинами пехоты VBCI, будут базироваться в Рукле. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии