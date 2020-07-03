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В батальон НАТО в Литве прибывают французские военные



В дислоцированный в Литве Международный батальон передового базирования НАТО прибывают французские военные.

"Первые военные прибывают сегодня", – сообщила BNS в пятницу посол Франции в Литве Клэр Линьер-Кунат.

Франция с июня на полгода дислоцирует в Литве контингент из 300 военных.

Батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польши дислоцированы в начале 2017 года, в качестве реакции России на агрессию в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия, в нем обычно служат около тысячи военных НАТО.

Французские военные, оснащенные танками Leclerc и боевыми машинами пехоты VBCI, будут базироваться в Рукле.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: нато, Европа, базы
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 июля, 18:30

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