Растет количество литовцев, оценивающих Беларусь как недружественное государство - опрос 🔊 Воспроизвести



Продолжающиеся разногласия по Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) увеличивают количество жителей Литвы, которые оценивают Беларусь как недружественного государства, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу.



"Сократилось количество считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством", – говорится в обозрении, опубликованном Центром восточно-европейских исследований.



Аналитики центра утверждают, что такой подход обусловлен строительством у границы Литвы АЭС. Правительство Литвы обвиняет белорусские власти в избрании неподходящего места для строительства и в низких стандартах безопасности и охраны природы в проекте станции. Продолжающиеся разногласия по Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) увеличивают количество жителей Литвы, которые оценивают Беларусь как недружественного государства, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу."Сократилось количество считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством", – говорится в обозрении, опубликованном Центром восточно-европейских исследований.Аналитики центра утверждают, что такой подход обусловлен строительством у границы Литвы АЭС. Правительство Литвы обвиняет белорусские власти в избрании неподходящего места для строительства и в низких стандартах безопасности и охраны природы в проекте станции. По данным опроса, 54% респондентов согласны с утверждением о том, что проект БелАЭС создает угрозу Литве. Авторы исследования утверждают, что среди литовской общественности также растет негативная оценка президента Беларуси Александра Лукашенко.



Самая недружественная – Россия



Самой недружественной страной по отношению к Литве по-прежнему считается Россия – 68% респондентов утверждают, что она является недружественной, 13% считают Россию дружественной Литве страной. Наиболее дружественными были названы Латвия (93%), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).



В последнее время несколько ухудшился взгляд на США и Польшу. Хотя почти три четверти жителей Литы (73%) считают США дружественным государством, в 2016 году этот показатель был на 12 пунктов выше.



По данным аналитиков центра, это может быть обусловлено негативным отношением к президенту этой страны Дональду Трапму, а также мнение респондентов о том, что за срок его полномочий снизилась безопасность Литвы: всего 13% опрошенных ответили, что во время полномочий этого президента безопасность Литвы усилилась, а 39% выразили противоположное мнение.



Отношение к Польше удушилось не так сильно. По словам авторов исследования, для того, чтобы убедиться насколько оно значительно, требуются дальнейшие исследования – с 81% в 2016 году до 74% в 2020 году.



Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая по опроснику, созданному компанией Spinter tyrimai. По телефону и интернету было опрошено 1012 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, опрос, литовцы География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии