Община ЛГБТ призывает президента Литвы к солидарности 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Община лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), собравшаяся в пятницу на акцию у Президентского дворца в Вильнюсе, призвала президента Гитанаса Науседу выразить солидарность и учредить значок в цветах радуги.



Организатор акции Томас Рашкявичюс призвал президента "выполнять обещания".



"Мы весь июнь напоминали президенту о его предвыборном обещании, данном в ходе избирательной кампании – учредить значок с цветами радуги", – сказал BNS Т. Рашкявичюс, который баллотируется в сейм по списку Партии свободы.



"Президент не выполнил обещания, поэтому мы сегодня проводим дружественную публичную акцию у Президентского дворца, последний раз приглашаем президента вспомнить это обещание", – добавил член общины ЛГБТ.



Он также сказал, что президент сам должен решить, "когда ему будет удобно" учредить значок, но было бы прекрасно, если бы он это сделал на шествии Vilnius pride 2020, которое состоится 11 июля.



В мае прошлого года, на дебатах президентских выборов Г. Науседа сказал, что учредил бы знак радуги, чтобы продемонстрировать "солидарность против брутальной неосознанности того, что мы живем в обществе, в котором обязаны уважать друг друга".



Участники акции также скандировали, что хотят видеть президента смелым. Община лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), собравшаяся в пятницу на акцию у Президентского дворца в Вильнюсе, призвала президента Гитанаса Науседу выразить солидарность и учредить значок в цветах радуги.Организатор акции Томас Рашкявичюс призвал президента "выполнять обещания"."Мы весь июнь напоминали президенту о его предвыборном обещании, данном в ходе избирательной кампании – учредить значок с цветами радуги", – сказал BNS Т. Рашкявичюс, который баллотируется в сейм по списку Партии свободы."Президент не выполнил обещания, поэтому мы сегодня проводим дружественную публичную акцию у Президентского дворца, последний раз приглашаем президента вспомнить это обещание", – добавил член общины ЛГБТ.Он также сказал, что президент сам должен решить, "когда ему будет удобно" учредить значок, но было бы прекрасно, если бы он это сделал на шествии Vilnius pride 2020, которое состоится 11 июля.В мае прошлого года, на дебатах президентских выборов Г. Науседа сказал, что учредил бы знак радуги, чтобы продемонстрировать "солидарность против брутальной неосознанности того, что мы живем в обществе, в котором обязаны уважать друг друга".Участники акции также скандировали, что хотят видеть президента смелым. BNS Категории: общество Ключевые слова: президент, пропаганда, пикет, ЛГБТ, Науседа География: Литва — статья прочитана 257 раз Комментарии