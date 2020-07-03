Экономика Литвы: цифры и факты

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В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – это 14-ый такой груз в этом газовом году.



Оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно Arctic Aurora должно прибыть в Клайпеду в субботу, оно доставит 138 тыс. кубометров СПГ.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз прибывает из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.



В этом газовом году, который начался в октябре прошолого года и продлится до сентября 2020 года, в Клайпеду также прибыли уже и 38 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка".



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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы литовского рынка электронной связи выросли на 3,4% до 178,9 млн евро, сообщила Служба регулирования связи (СРС). В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – это 14-ый такой груз в этом газовом году.Оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что судно Arctic Aurora должно прибыть в Клайпеду в субботу, оно доставит 138 тыс. кубометров СПГ.По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз прибывает из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.В этом газовом году, который начался в октябре прошолого года и продлится до сентября 2020 года, в Клайпеду также прибыли уже и 38 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка".* * *В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы литовского рынка электронной связи выросли на 3,4% до 178,9 млн евро, сообщила Служба регулирования связи (СРС). Доходы, полученные от услуг доступа к интернету составили 79,4 млн евро, и составили 44,4% всех доходов рынка электронных видов связи.



Выручка от розничного доступа к интернету при использовании технологий мобильной связи составила 54,9 млн евро.



Как сообщает служба, влияние на электронные средства связи карантина, объявленного в середине марта, видно в результатах уже за первый квартал – в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, выросла продолжительность звонков как в мобильных, так и в фиксированных сетях (соответственно на 10,3% и на 8,4%).



Также интенсивно росла передача данных по мобильной связи – выросла на 16,7% до 161,3 терабайтов (TB). По сравнению с первым кварталом прошлого года, этот показатель вырос на 62,9%.



Доходы, полученные от платных услуг телевидения, за квартал выросли на 4% до 19,2 млн евро, за год их рост составил 12,5%.



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Литовский оператор системы электропередачи Litgrid объявил конкурсы реконструкции линий электропередачи (ЛЭП) с Латвией и Калининградской областью, важных для синхронизации с ЛЭП континентальной Европы. Объявлены конкурсы проектировки реконструкции и подряда ЛЭП Клайпеда-Гробине и Юрбаркас-Битенай в 330 киловатт.



В результате конкурса Litgrid приобретет подготовку технического проекта и услуги подряда.



Реконструкция линий необходима для формирования новых линий Дарбенай-Битенай и Круонисская ГЭС-Битенай. Они усилят сеть передачи в Западной Литве и обеспечат надежность деятельности после прокладки морской перемычки ЛЭП с Польшей Harmony Link, а также после отключения от системы ЛЭП Калининграда.



Синхронизация является важнейшим проектом энергобезопасности Балтийских стран, стоимость которого составит до 1,65 млрд евро. Проект будет реализован к 2025 году.



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Косвенно контролируемая предпринимателем Нериюсом Нумой инвестиционная компания NDX Group 30 июня подписала договор о продаже акций приобретенногов 2015 году шведского производителя кормов для домашних животных Doggy.



NDX Group в пятницу сообщила, что компанию Doggy за сумму, которая не сообщается, покупает венгерский производитель кормов для домашних животных Partner in Pet Food.



"Продаются акции предприятия, их покупает другой производитель кормов для домашних животных (...) Стоимость сделки по соглашению стороны в данный момент не раскрывается", - сказал BNS финансовый директор NDX Group Андрей Бойцов.



Он не стал комментировать обнародованную ранее в СМИ информацию о том, что стоимость сделки может составлять около 100 млн евро.



По словам А. Бойцова, вырученные за акции средства будут инвестированы в Центральной и Восточной Европы и Скандинавии.



В прошлом году NDX Group получила 139,638 млн евро консолидированной выручки - на 6,9% больше, чем в 2018 году. В группу входят компании в Литве, Латвии, Польше, Словакии, Беларуси, Швеции, Германии, Нидерландах и Чехии. Загрузка... Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии