Беларусь: падеж рыбы в Немане у Гродно был вызван климатическим явлением 🔊 Воспроизвести Источник изображения: БелТА



Рыба и прочие живые существа в реке Неман у Гродно умерли по природным и климатическим причинам, говорится в ответе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в ответ на предъявленную Литвой ноту.



"Рыба умирала из-за природных и климатических явлений: высокой температуры, сильных ливней, разрядов молний. Это могло вызвать внезапное сокращение кислорода в воде", – говорится в документе, полученном BNS.



Белорусское министерство утверждает, что после анализа воды в Немане на границе с Литвой было установлено, что уровень кислорода немного выше нормы 7,05 миллиграмма на литр, а норма составляет 6 мг/л.



В документе, подписанном вице-министром Александром Корбутом, отмечается, что никаких других загрязняющих веществ – пестицидов или иных – в пробах воды из Немана не обнаружено. Рыба и прочие живые существа в реке Неман у Гродно умерли по природным и климатическим причинам, говорится в ответе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в ответ на предъявленную Литвой ноту."Рыба умирала из-за природных и климатических явлений: высокой температуры, сильных ливней, разрядов молний. Это могло вызвать внезапное сокращение кислорода в воде", – говорится в документе, полученном BNS.Белорусское министерство утверждает, что после анализа воды в Немане на границе с Литвой было установлено, что уровень кислорода немного выше нормы 7,05 миллиграмма на литр, а норма составляет 6 мг/л.В документе, подписанном вице-министром Александром Корбутом, отмечается, что никаких других загрязняющих веществ – пестицидов или иных – в пробах воды из Немана не обнаружено. Беларусь также отметила, что сложившуюся ситуацию она решала различными мерами, в том числе и c помощью хлорной извести.



По данным соседнего государства, сейчас ситуация стабилизировалась.



Вице-министр окружающей среды Литвы Юстина Григаравичене сказала BNS, что было неожиданно получить быстрый ответ, однако, это, скорее всего, демонстрирует, что ситуация с рыбой в Немане также белорусов волнует.



"Приятно, что белорусы реагировали быстро и ответили через две недели, это действительно бывает редко. Обычно требуется больше времени (...) Как они акцентировали, для них также важен вопрос рыбы в Немане", – сказала вице-министр.



Она утверждает, что, вероятно, массовый падёж рыб вызван естественными причинами.



По словам вице-министра, специалисты лишь озабочены использованием хлорированной извести.



"Наши специалисты несколько скептические оценивают этот метод, хотя, вероятно, его можно использовать, поскольку есть информация о том, что хлорированная известь может восполнить количество кислорода", – сказала она.



Министерство охраны окружающей среды, получившее информацию о массовой гибели рыбы и животных в Немане у Гродно, в середине июня взяло пробы воды из Немана у Алитуса и Друскининкай.



Результаты анализов показали несколько сниженный уровень кислорода, а также температуру воды в 20-21 градус. Такая температура могла вызвать сокращение кислорода.



Никаких загрязняющих веществ в пробах не было обнаружено.



Одновременно в середине июня Литва направила Беларуси ноту, которой пыталась выяснить, фиксировали ли ведомства соседней страны загрязнения в реке. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, ЧП, река, рыба, мор — статья прочитана 163 раза Комментарии