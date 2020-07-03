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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За сутки в Литве подтверждены три новых случая коронавируса /дополнено/
За минувшие сутки в Литве были подвержены три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1828, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.
В данный момент коронавирусом болеют 199 лиц, 1539 – выздоровели.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 34 завозных случаев.
За сутки проверено 4222 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 436 тыс. 679.
В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 4941 случай заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS в официальных ведомствах.
Литва: подтверждено 1828 случаев, проведено 436 тыс 697 тестов, количество смертей - 79.
Латвия: подтверждено 1112 случаев, проведено 155 тыс. 599 тестов, количество смертей - 30.
Эстония: подтвержден 1991 случай, проведено 108 тыс. 538 тестов, количество смертей - 69.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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