За сутки в Литве подтверждены три новых случая коронавируса /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве были подвержены три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1828, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.



В данный момент коронавирусом болеют 199 лиц, 1539 – выздоровели.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 34 завозных случаев.



За сутки проверено 4222 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 436 тыс. 679.







В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 4941 случай заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS в официальных ведомствах.



Литва: подтверждено 1828 случаев, проведено 436 тыс 697 тестов, количество смертей - 79.



Латвия: подтверждено 1112 случаев, проведено 155 тыс. 599 тестов, количество смертей - 30.



Эстония: подтвержден 1991 случай, проведено 108 тыс. 538 тестов, количество смертей - 69. За минувшие сутки в Литве были подвержены три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1828, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.В данный момент коронавирусом болеют 199 лиц, 1539 – выздоровели.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 34 завозных случаев.За сутки проверено 4222 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 436 тыс. 679.В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 4941 случай заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS в официальных ведомствах.Литва: подтверждено 1828 случаев, проведено 436 тыс 697 тестов, количество смертей - 79.Латвия: подтверждено 1112 случаев, проведено 155 тыс. 599 тестов, количество смертей - 30.Эстония: подтвержден 1991 случай, проведено 108 тыс. 538 тестов, количество смертей - 69. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 214 раз Комментарии