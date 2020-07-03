Казахские бизнесмены планируют построить в Клайпедском районе завод смазочных материалов СМИ 🔊 Воспроизвести



В Клайпедском районе Литвы казахские предприниматели планируют построить завод смазочных материалов, в который планируют инвестировать более 100 млн евро, сообщила региональная газета Vakaru ekspresas.



Инвестиции планирует компания Hill Group, зарегистрированная в Литве в 2018 году и занимающаяся оптовой торговлей смазочными материалами. Это – подразделение компании, действующей в Казахстане.



Исполнительный директор компании в Литве Валдас Бурнейка сказал, что было бы создано около 130-140 рабочих мест, но позднее, когда процесс будет налажен, то в три смены смогут работать около 300 работников.



Предварительно подсчитано, что в Клайпедском районе можно будет перерабатывать около 60 тыс. тонн использованных смазочных материалов, из которых можно было бы получить около 42 тыс. тонн базовых масел. Из полученных базовых масел планируется производить около 80 тыс. тонн новой продукции.



Планируется, что использованные смазочные материалы будут поступать на завод из Балтийских стран, Евросоюза. В Клайпедском районе Литвы казахские предприниматели планируют построить завод смазочных материалов, в который планируют инвестировать более 100 млн евро, сообщила региональная газета Vakaru ekspresas.Инвестиции планирует компания Hill Group, зарегистрированная в Литве в 2018 году и занимающаяся оптовой торговлей смазочными материалами. Это – подразделение компании, действующей в Казахстане.Исполнительный директор компании в Литве Валдас Бурнейка сказал, что было бы создано около 130-140 рабочих мест, но позднее, когда процесс будет налажен, то в три смены смогут работать около 300 работников.Предварительно подсчитано, что в Клайпедском районе можно будет перерабатывать около 60 тыс. тонн использованных смазочных материалов, из которых можно было бы получить около 42 тыс. тонн базовых масел. Из полученных базовых масел планируется производить около 80 тыс. тонн новой продукции.Планируется, что использованные смазочные материалы будут поступать на завод из Балтийских стран, Евросоюза. BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Казахстан, завод, инвестиции, ГСМ География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии