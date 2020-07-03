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“Потоковое” сознание. Новости от FITZROY на 3 июля

Reuters


На “Северный поток” не накинешь санкционный платок

Батальоны десантуры просят подготовки

Нидерланды не будут извиняться за историческое прошлое

Турция сдалась или всех переиграла?

Финские асы отказались от свастики на эмблемах ВВС

Испания: 2 месяца без туристов принесли 15 миллиардов убытков

Подробнее здесь на FITZROY
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fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 191 раз
добавлена сегодня, 3 июля, 10:41

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