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Летающая тюрьма

Любители голливудских боевиков наверняка помнят фильм "Воздушная тюрьма", в котором рассказывается о неудачной попытке полиции перевезти особо опасных преступников из одного места заключения в другое при помощи самолёта.

Вчера полиция Литвы выполняла ту же операцию.





Литовские полицейские, как сообщает пресс-служба полиции Литвы, вчера вечером провела нетрадиционную операцию на транспортном самолете ВВС Литвы „Spartan": одним рейсом из Великобритании в Шяуляй были доставлены 12 подозреваемых или уже осужденных лиц.

Процесс экстрадиции осуществляли 21 офицер и 1 медсестра.

Все лица, доставленные в Литву, были арестованы в соответствии с выданным европейским ордером на арест, они скрывались от проводимого предварительного следствия или уже были приговорены к лишению свободы.
Решения по ним были приняты еще в начале этого года, но процедура экстрадиции была приостановлена ​​из-за начала пандемии.

Такой способ экстрадиции позволил Литве сэкономить значительную сумму государственных средств, которые были бы потрачены на перевозку каждого из задержанных отдельными рейсами. Эта экстрадиция обошлась полиции примерно в 7000 евро, тогда как цена переброски одного человека из Соединенного Королевства варьировалась от 1500 до 2000 евро.

А главное, у литовских полицейских всё прошло благополучно. Вот у кого нужно поучиться голливудским копам. Впрочем, тогда бы не было и фильма, собравшего в прокате более 224 млн долларов.

Инф. «Обзора»
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: тюрьма, самолет
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добавлена сегодня, 3 июля, 09:57

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