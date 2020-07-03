Летающая тюрьма 🔊 Воспроизвести Любители голливудских боевиков наверняка помнят фильм "Воздушная тюрьма", в котором рассказывается о неудачной попытке полиции перевезти особо опасных преступников из одного места заключения в другое при помощи самолёта.



Вчера полиция Литвы выполняла ту же операцию.











Литовские полицейские, как сообщает пресс-служба полиции Литвы, вчера вечером провела нетрадиционную операцию на транспортном самолете ВВС Литвы „Spartan": одним рейсом из Великобритании в Шяуляй были доставлены 12 подозреваемых или уже осужденных лиц.



Процесс экстрадиции осуществляли 21 офицер и 1 медсестра.



Все лица, доставленные в Литву, были арестованы в соответствии с выданным европейским ордером на арест, они скрывались от проводимого предварительного следствия или уже были приговорены к лишению свободы. Литовские полицейские, как сообщает пресс-служба полиции Литвы, вчера вечером провела нетрадиционную операцию на транспортном самолете ВВС Литвы „Spartan": одним рейсом из Великобритании в Шяуляй были доставлены 12 подозреваемых или уже осужденных лиц.Процесс экстрадиции осуществляли 21 офицер и 1 медсестра.Все лица, доставленные в Литву, были арестованы в соответствии с выданным европейским ордером на арест, они скрывались от проводимого предварительного следствия или уже были приговорены к лишению свободы.



Такой способ экстрадиции позволил Литве сэкономить значительную сумму государственных средств, которые были бы потрачены на перевозку каждого из задержанных отдельными рейсами. Эта экстрадиция обошлась полиции примерно в 7000 евро, тогда как цена переброски одного человека из Соединенного Королевства варьировалась от 1500 до 2000 евро.



А главное, у литовских полицейских всё прошло благополучно. Вот у кого нужно поучиться голливудским копам. Впрочем, тогда бы не было и фильма, собравшего в прокате более 224 млн долларов.



Решения по ним были приняты еще в начале этого года, но процедура экстрадиции была приостановлена ​​из-за начала пандемии.Такой способ экстрадиции позволил Литве сэкономить значительную сумму государственных средств, которые были бы потрачены на перевозку каждого из задержанных отдельными рейсами. Эта экстрадиция обошлась полиции примерно в 7000 евро, тогда как цена переброски одного человека из Соединенного Королевства варьировалась от 1500 до 2000 евро.А главное, у литовских полицейских всё прошло благополучно. Вот у кого нужно поучиться голливудским копам. Впрочем, тогда бы не было и фильма, собравшего в прокате более 224 млн долларов. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал Ключевые слова: тюрьма, самолет — статья прочитана 210 раз Комментарии