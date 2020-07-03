Летающая тюрьма

Любители голливудских боевиков наверняка помнят фильм "Воздушная тюрьма", в котором рассказывается о неудачной попытке полиции перевезти особо опасных преступников из одного места заключения в другое при помощи самолёта.
Вчера полиция Литвы выполняла ту же операцию.
Литовские полицейские, как сообщает пресс-служба полиции Литвы, вчера вечером провела нетрадиционную операцию на транспортном самолете ВВС Литвы „Spartan": одним рейсом из Великобритании в Шяуляй были доставлены 12 подозреваемых или уже осужденных лиц.
Процесс экстрадиции осуществляли 21 офицер и 1 медсестра.
Все лица, доставленные в Литву, были арестованы в соответствии с выданным европейским ордером на арест, они скрывались от проводимого предварительного следствия или уже были приговорены к лишению свободы.
Вчера полиция Литвы выполняла ту же операцию.
Литовские полицейские, как сообщает пресс-служба полиции Литвы, вчера вечером провела нетрадиционную операцию на транспортном самолете ВВС Литвы „Spartan": одним рейсом из Великобритании в Шяуляй были доставлены 12 подозреваемых или уже осужденных лиц.
Процесс экстрадиции осуществляли 21 офицер и 1 медсестра.
Все лица, доставленные в Литву, были арестованы в соответствии с выданным европейским ордером на арест, они скрывались от проводимого предварительного следствия или уже были приговорены к лишению свободы.
Решения по ним были приняты еще в начале этого года, но процедура экстрадиции была приостановлена из-за начала пандемии.
Такой способ экстрадиции позволил Литве сэкономить значительную сумму государственных средств, которые были бы потрачены на перевозку каждого из задержанных отдельными рейсами. Эта экстрадиция обошлась полиции примерно в 7000 евро, тогда как цена переброски одного человека из Соединенного Королевства варьировалась от 1500 до 2000 евро.
А главное, у литовских полицейских всё прошло благополучно. Вот у кого нужно поучиться голливудским копам. Впрочем, тогда бы не было и фильма, собравшего в прокате более 224 млн долларов.
Такой способ экстрадиции позволил Литве сэкономить значительную сумму государственных средств, которые были бы потрачены на перевозку каждого из задержанных отдельными рейсами. Эта экстрадиция обошлась полиции примерно в 7000 евро, тогда как цена переброски одного человека из Соединенного Королевства варьировалась от 1500 до 2000 евро.
А главное, у литовских полицейских всё прошло благополучно. Вот у кого нужно поучиться голливудским копам. Впрочем, тогда бы не было и фильма, собравшего в прокате более 224 млн долларов.