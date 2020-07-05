РДТЛ приглашает провести лето с «Дядей Ваней» в Маркучяй 🔊 Воспроизвести Фото Лауры Вансявичене







Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) возобновил живые встречи со зрителями и приглашает на спектакль «Дядя Ваня».



Спектакль пройдет 25 и 26 августа в 18.00 и 20.00 в Литературном музее А. Пушкина в Маркучяй (ул. Субачяус д. 124, Вильнюс).



Автор инсценировки и режиссер-постановщик иммерсивного (интерактивного) спектакля на русском языке по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» – Тадас Монтримас за данный спектакль был номинирован на «Золотой крест» этого года.



РДТЛ совместно с Литературным музеем А. Пушкина представляет иммерсивный спектакль на русском языке по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» в постановке режиссера Тадаса Монтримаса (художник – Ирина Комиссарова).



Зрители, путешествуя по различным сюжетным местам пьесы в сопровождении гида, сами станут свидетелями и участниками происходящих событий. Пушкинский музей в Маркучяй – идеальное место для воссоздания, как определил А. П. Чехов, «сцен из деревенской жизни» конца XIX столетия. Этому способствует не только географическое месторасположение, аутентика и атмосфера усадьбы, но и холмистая территория вокруг дома, которая идеально подходит для исполнения сцен как внутри, так и вокруг здания, создавая у зрителя ощущение «путешествия во времени». Спектакль пройдет 25 и 26 августа в 18.00 и 20.00 в Литературном музее А. Пушкина в Маркучяй (ул. Субачяус д. 124, Вильнюс).Автор инсценировки и режиссер-постановщик иммерсивного (интерактивного) спектакля на русском языке по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» – Тадас Монтримас за данный спектакль был номинирован на «Золотой крест» этого года.РДТЛ совместно с Литературным музеем А. Пушкина представляет иммерсивный спектакль на русском языке по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» в постановке режиссера Тадаса Монтримаса (художник – Ирина Комиссарова).Зрители, путешествуя по различным сюжетным местам пьесы в сопровождении гида, сами станут свидетелями и участниками происходящих событий. Пушкинский музей в Маркучяй – идеальное место для воссоздания, как определил А. П. Чехов, «сцен из деревенской жизни» конца XIX столетия. Этому способствует не только географическое месторасположение, аутентика и атмосфера усадьбы, но и холмистая территория вокруг дома, которая идеально подходит для исполнения сцен как внутри, так и вокруг здания, создавая у зрителя ощущение «путешествия во времени». Фото Лауры Вансявичене







Зрители «Дяди Вани» будут распределены на 4 группы по 15 человек. Каждой группой будет руководить гид-сталкер. В его задачу входит координация путешествия по местам Чеховского произведения 1896 года. Он познакомит участников с правилами игры, правами и обязанностями зрителей, а также раздаст маски, которые нельзя снимать до конца спектакля. Одновременно будут исполняться 4 разные сцены, наблюдаемые разными группами зрителей, путешествующими по пространствам спектакля. Хотя действие будет происходить в разных комнатах за закрытыми дверями, это не помешает зрителям совместно с героями пьесы услышать всё, что происходит за стеной.



Фото Лауры Вансявичене







Основная цель творческой группы спектакля «Дядя Ваня» – не восстановить сюжетную линию пьесы, а показать ситуацию в доме Войницкого, где с любовью и страстью переплетаются ненависть, самобичевание и гнев.



Создатели и исполнители спектакля создадут такие условия своему зрителю, чтобы он стал не только наблюдателем, но и сам оказался в центре событий. Таким образом зритель-участник сможет максимально погрузиться в совершенно новые ощущения и чувства.



В спектакле заняты: Александр Агарков, Юлиана Володько, Елена Орлова, Инга Машкарина, Вячеслав Лукьянов, Андрюс Даряла, Юрий Щуцкий, Валентина Лукьяненко, Люда Гнатенко, Артур Своробович, Артур Алексеев, Александр Канаев, Тельман Рагимов.



Фото Лауры Вансявичене







Билеты на спектакль уже можно приобрести







Фото Лауры Вансявичене Зрители «Дяди Вани» будут распределены на 4 группы по 15 человек. Каждой группой будет руководить гид-сталкер. В его задачу входит координация путешествия по местам Чеховского произведения 1896 года. Он познакомит участников с правилами игры, правами и обязанностями зрителей, а также раздаст маски, которые нельзя снимать до конца спектакля. Одновременно будут исполняться 4 разные сцены, наблюдаемые разными группами зрителей, путешествующими по пространствам спектакля. Хотя действие будет происходить в разных комнатах за закрытыми дверями, это не помешает зрителям совместно с героями пьесы услышать всё, что происходит за стеной.Основная цель творческой группы спектакля «Дядя Ваня» – не восстановить сюжетную линию пьесы, а показать ситуацию в доме Войницкого, где с любовью и страстью переплетаются ненависть, самобичевание и гнев.Создатели и исполнители спектакля создадут такие условия своему зрителю, чтобы он стал не только наблюдателем, но и сам оказался в центре событий. Таким образом зритель-участник сможет максимально погрузиться в совершенно новые ощущения и чувства.Александр Агарков, Юлиана Володько, Елена Орлова, Инга Машкарина, Вячеслав Лукьянов, Андрюс Даряла, Юрий Щуцкий, Валентина Лукьяненко, Люда Гнатенко, Артур Своробович, Артур Алексеев, Александр Канаев, Тельман Рагимов.Билеты на спектакль уже можно приобрести в кассах Tiketa Инф. РДТЛ Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: спектакль, Русский драматический театр Литвы, Маркучяй, РДТЛ, «Дядя Ваня» — статья прочитана 113 раз Комментарии