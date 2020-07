Сенатор США предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Здание парламента США



По мнению Боба Менендеса, Конгресс США должен включить в законопроект о военных расходах санкции против российских должностных лиц за предполагаемый "сговор" с талибами, сообщает



В Сенате США предлагают ввести санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных должностных лиц, которые, как предполагается, несут ответственность за "сговор" с исламским радикальным движением "Талибан" против американских военнослужащих в Афганистане. В среду, 1 июля, член сенатского комитета по международным делам, демократ Боб Менендес выступил за включение штрафных мер против Путина и Шойгу в законопроект о военных расходах, обсуждаемый в Сенате на текущей неделе.

"По мере того как появляются подробности этой отвратительной российской кампании, становится ясно, что (президент США) Дональд Трамп не способен защитить наших военнослужащих и нашу страну. Конгресс должен вновь выйти на первый план и защитить наших граждан и наши органы власти от агрессии Кремля. Было бы немыслимо, если бы Сенат не обратил внимания на этот момент", - говорится в заявлении Менендеса. Он призвал не принимать законопроект о военных расходах без рассмотрения данной поправки и предложил заморозить активы Путина и Шойгу в США, а также запретить им въезд на территорию страны.



Спикер Палаты представителей также выступила за введение санкций



Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также считает необходимыми штрафные меры против Москвы в связи с утверждениями о причастности России к нападениям на американских военных в Афганистане. "Мы должны ввести санкции против России и сделать это незамедлительно", - заявила она в эфире американского телеканала MSNBC.



Одновременно Пелоси обвинила Трампа в пренебрежении обязанностями главнокомандующего. По ее словам, он "игнорирует факты" и недостаточно защищает американских военнослужащих.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение американских конгрессменов ввести санкции против Москвы, указал, что "в Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого".



NYT: Посредником между россиянами и талибами выступал наркоторговец



Между тем, как пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и афганских должностных лиц, центральной фигурой в расследовании спецслужбами США предполагаемого "сговора" является некий афганский наркоторговец Рахматулла Азизи. Его считают ключевым посредником между российской военной разведкой и "Талибаном", который годами передавал деньги от россиян талибам.



По данным издания, около шести месяцев назад были проведены операции по задержанию десятков родственников и партнеров Азизи, но оказалось, что он сам покинул Афганистан и, предположительно, скрывается в России. В одном из его домов в Кабуле найдено около полумиллиона долларов наличными, отмечает газета.



26 июня The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на неназванных собеседников, что Россия тайно предлагала вознаграждение талибам за убийства военных США. Цена и другие условия в материале не назывались. Одновременно журналисты утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года.



МИД РФ назвал статью "фейком", а "Талибан" выступил с опровержением содержащихся в публикации сведений.