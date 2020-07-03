«Мой путь в магазин»: девятилетняя свидетельница гибели Джорджа Флойда напишет книгу о пережитом 🔊 Воспроизвести © ProvidFilms



Девятилетняя Джудея Рейнольдс, которая стала свидетельницей гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими, напишет об увиденном и пережитом книгу для детей, сообщает



Девятилетняя Джудея Рейнольдс, которая стала свидетельницей гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, планирует написать о произошедшем книгу для детей. Таким образом она намерена внести свой вклад в борьбу с расизмом и справиться с пережитыми эмоциями. Произведение получит название «Мой путь в магазин». Девятилетняя Джудея Рейнольдс, которая стала свидетельницей гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими, напишет об увиденном и пережитом книгу для детей, сообщает RT . Так она намерена оказать содействие в борьбе с расизмом, а также справиться с последствиями травматического опыта. Желание опубликовать произведение уже высказало базирующееся в Миннесоте издательство.Девятилетняя Джудея Рейнольдс, которая стала свидетельницей гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, планирует написать о произошедшем книгу для детей. Таким образом она намерена внести свой вклад в борьбу с расизмом и справиться с пережитыми эмоциями. Произведение получит название «Мой путь в магазин». Как отмечает CBS Minnesota, на такой шаг Рейнольдс вдохновила книга «Кэмерон идёт в школу», главной героиней которой стала страдающая аутизмом девочка. Джудея прочитала это произведение и подумала, что тоже может поделиться с людьми своей историей.



Мать Джудеи — Диана Рейнольдс — заявила, что гордится решимостью своей дочери.



«Меня очень тронуло, что моего ребёнка так волнует проблема, на которую большинство детей махнули бы рукой. Она очень хочет добиться справедливости для Джорджа Флойда», — приводит слова женщины New York Post.



Юную активистку уже поддержала владелица базирующейся в Миннесоте издательской компании Beaver’s Pond Press Лили Койл. Ожидается, что в публикации книги также примут участие иллюстратор Дарси Белл-Майерс и писательница Шелетта Брандидж.



Кроме того, команда запустила сбор средств для семьи Рейнольдс (они испытывают финансовые трудности), а также организовала консультации с психологом для самой девочки. По словам Джудеи, теперь она испытывает проблемы со сном: ей снятся пережитые ею события. Девочка вспоминает, как полицейские достали мужчину из машины, а позднее один из офицеров прижал коленом к земле его шею.



Общественный активист Латойя Тёрк, которая работает с семьёй Рейнольдс, подчеркнула, что написание книги позволит Джудее не только поделиться своим опытом с другими детьми, но и самой справиться с последствиями пережитой травмы.



«Частично цель написания книги в том, чтобы придать Джудее сил, а также поговорить с другими детьми о том, как быть сильными и отважными. Кроме того, по нашему мнению, дать ей возможность адекватно рассказать о пережитом — это важный элемент восстановления», — сказала Латойя Тёрк.



Гибель Флойда



Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года в Миннеаполисе в ходе задержания полицейскими. После публикации ролика, на котором запечатлён процесс задержания, по всей стране начались уличные беспорядки и массовые протесты против расизма.



По данным New York Post, Джудея оказалась на месте происшествия вместе со своей старшей двоюродной сестрой Дарнеллой Фрейзер: они шли в расположенный неподалёку магазин. Именно Дарнелла сняла видео, которое позднее разошлось по сети.



После публикации ролика многие критиковали девушку за бездействие, а также обвиняли её в желании использовать трагедию ради собственных интересов и привлечь к себе внимание. Дарнелла, в свою очередь, утверждала, что запечатлённые ею кадры положили начало переменам.



«Если бы нас в тот день там не было, они (полицейские. — RT) продолжили бы нас убивать», — сказала Дарнелла Фрейзер. russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, гибель, протесты, свидетель, Флойд — статья прочитана 193 раза Комментарии