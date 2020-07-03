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На Украине проверят телеканал после слов Медведчука о политике Путина

Виктор Медведчук на телеканале «112 Украина»


Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверит украинский телеканал после того, как в его эфире глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук «положительно оценил» инициативы российского президента Владимира Путина в международной политике.

Речь идёт о телеканале «112 Украина», сообщает RT.

«В своём комментарии Виктор Медведчук положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации», — пояснили в украинском ведомстве.
Там также добавили, что в эфире прозвучала «только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва».

«В одном выступлении ведущих или речах гостей телепередач... Не было подано информации и оценки в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины», — заявили в Национальном совете, отметив, что кроме «одобрительного комментария» редакция телеканала «не обеспечила трансляции других мнений».

В ведомстве уточнили, что продемонстрированная позиция Медведчука «является благоприятной для российского правительства», а также «обеспечивает информационную поддержку действий российского руководства».

Это, по мнению ведомства, представляет угрозу национальной безопасности Украины.

В декабре 2019 года Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию решил проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции Владимира Путина.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: тв, Украина, Путин, политологи, критика, Медведчук
География: Украина
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добавлена сегодня, 3 июля, 15:00

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