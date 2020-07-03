Западные СМИ: Путин одержал оглушительную победу. Вот чёрт 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: cnn.com



Западная пресса всегда внимательна по отношению к событиям, происходящим в России. Тут, как говорится, ничего личного, есть просто заказ навязать «этим русским» ту форму демократии, которую наши «партнеры» считают правильной, на это выделены огромные деньги, в том числе и российским оппозиционным изданиям (если кто не в курсе — гонорары в либеральных изданиях превосходят вознаграждения авторам, публикующимся в патриотической, в 2,5—3 раза). И эту «спонсорскую поддержку» надо отрабатывать.



И отрабатывают. Путем выделения одной-двух «крамольных» (то есть противоречащих их интересам) мыслей и преподнесения своему читателю обвинений России в этой крамоле методом «капля камень точит». Западная пресса всегда внимательна по отношению к событиям, происходящим в России. Тут, как говорится, ничего личного, есть просто заказ навязать «этим русским» ту форму демократии, которую наши «партнеры» считают правильной, на это выделены огромные деньги, в том числе и российским оппозиционным изданиям (если кто не в курсе — гонорары в либеральных изданиях превосходят вознаграждения авторам, публикующимся в патриотической, в 2,5—3 раза). И эту «спонсорскую поддержку» надо отрабатывать.И отрабатывают. Путем выделения одной-двух «крамольных» (то есть противоречащих их интересам) мыслей и преподнесения своему читателю обвинений России в этой крамоле методом «капля камень точит».



Причём если первое уже как-то воспринималось как свершившийся факт (взять хотя бы отношения Москвы с ПАСЕ, позицию по Крыму и «Северному потоку») и особо массового «огня» по этой мишени не было, то по «вечному правлению Путина» стрельба велась и короткими и длинными очередями, и отдельными выстрелами и массовыми залпами орудий всех калибров.



Что получилось? Судя по сегодняшней реакции иностранных СМИ, «отработать копеечку» им удалось. Повлиять на решение россиян — нет, но давление будет продолжаться.



Испания: Путин никуда не уйдет. Вот чёрт



«Президент России Владимир Путин призвал граждан принять участие в референдуме по конституционной реформе, основой которого является возможность продолжать править страной до 2036 года», — это испанская El Confidencial сообщила своим читателям еще накануне голосования.



Плевать, что ни одним словом в конституции не оговорено это самое «продолжение правления».



Испанских коллег можно понять: о чем же им бедным писать-то еще? О поправках, запрещающих государственным служащим иметь счета за границей и ВНЖ/ПМЖ/гражданство других стран? При том что в Испании-то как раз борются за то же самое и нещадно хлещут бойким словом и уголовными статьями тех, кто выводит свои финансы за рубеж? Нет, двойные стандарты — святое дело западной демократии, конечно. Но применять эти наработки надо с умом и к месту, чтобы никто пальцем не ткнул в ответ, мол, «неча на зеркало кивать, коли рожа крива».



«76,4% россиян поддержали конституционные поправки, которые позволят президенту Владимиру Путину остаться в Кремле после 2024 года, когда закончится его текущий срок, согласно официальным данным».



А это El Confidencial написала уже после завершения подсчета голосов, отметив, что «в плебисците приняло участие 65% имеющих право голосовать, большинство из которых предпочло это сделать до основной даты 1 июля».



Комментировать цифры участия издание не стало — в большинстве стран ЕС явка на подобные мероприятия едва дотягивает до 40%. Можно было бы, конечно, написать, что «россияне голосовали под дулом пистолета», да фраза «большинство сделало это до основной даты, воспользовавшись возможностью сделать это удаленно». За компьютер под пистолетом каждого несознательного усадить сложно (и пистолетов может не хватить, и тех, кто их официально носить имеет право). Да и у самих западников такая форма голосования тоже в ходу, причем появилась раньше, чем в РФ.



И в завершение испанцы мимоходом заметили, что «всего поправок было 206, среди них такие, которые устанавливают ежегодную индексацию пенсий, запрет на отчуждение территорий, поминают в Конституции Бога и утверждают, что брак — это союз мужчины и женщины». Комментировать это никто из журналистов, экспертов, политологов не взялся. Кому охота глупо выглядеть, попытавшись заявить, что содержание поправок противоречит европейским ценностям?



Германия: В соцсетях и на сарае писать можно всё что угодно



«Путин решил проблему 2024» — под таким заголовком вышел «отчет о проделанной работе» московских корреспондентов германского издания Tagesschau Кристины Нагель и Ины Рук.



«О правилах никто не заботился. Избирательная комиссия опубликовала результаты за несколько часов до окончания голосования. А в социальных сетях некоторые писали, что проголосовали по два или три раза», — пишут авторы.



Очевидно, девушки не в курсе, что в России — одиннадцать часовых поясов и ситуация, когда в Анадыре уже подвели итоги голосования, а в Калининграде первые избиратели еще только на пути к урнам — совершенно обычное явление. Соответственно, и отчетность будет подана в Москву из восточных регионов тогда, когда в столице избирательные участки еще не закрылись.



Ну а что касается «пишут, что проголосовали по два-три раза», так, как говорится в старом анекдоте, «на сарае тоже много чего написано, а там на самом деле дрова лежат». Лишнее подтверждение тому, что в России существует свобода слова. Хотя некоторые и стараются ею воспользоваться себе в ущерб, заявляя о собственных деяниях, которыми активно интересуется Уголовный кодекс.



«Формально все было решено давно уже. Реформа была принята Государственной Думой, одобрена Советом Федерации и подписана президентом. Даже Конституционный суд не нашел оснований для возражений», — констатируют корреспонденты немецкого издания.



«Но президент Путин хотел благословения народа. Если реформы будут приняты, как он сказал, никто не сможет заявить, что здесь что-то не так. Это высокая форма демократии. Это выражение воли народа», — добавляет газета.



Хотелось бы, конечно, ткнуть российского президента в нарушения демократических принципов и отсутствие желания согласовать свои действия с народом, но не получилось — Путин опять всех переиграл.



Журналистам немецкого издания все ясно: Путин, по их мнению, открыл себе путь (извините за каламбур) к новому избранию в 2024 году, но об этом как-то они пишут невнятно. Большее расстройство сквозит в финальных абзацах, где говорится, что «будущее аннексированного Крыма и спорных Курильских островов с точки зрения России урегулировано: их возврат исключен».



Учили бы в школе дамы историю повнимательнее, обратили бы внимание, что возврат Крыма и Курил уже состоялся.



США: Закамуфлировали поправки, демоны



Один из рупоров Демпартии США — телеканал CNN, как и его собратья по информационному оружию, «к штыку приравнявшие перо», тоже не видит дальше собственного носа, то есть заголовка про «подавляющее большинство избирателей поддержали маневр президента Путина, позволяющий править ему до 2036 года».



Правда, интернет-версия CNN находит в себе силы поместить в свой репортаж о голосовании такие термины, как «одержал оглушительную победу».



По мнению американского СМИ, авторы голосования за поправки «сумели мастерски закамуфлировать главный момент: внесение изменений в Конституцию фактически обнуляет сроки Путина во власти и позволяет ему вновь баллотироваться на два срока после истечения его президентских полномочий в 2024 году».



То есть и корректировки пенсий, и упорядочение статуса госчиновников (фактически — вывод их из-под контроля западных «кураторов»), и неотчуждаемость российских территорий, и примат национального законодательства над международным (положение, которое, между прочим, англосаксы и сами пользуют с удовольствием) и еще пара сотен корректировок — все исключительно ради «Путина до 36 года»? А зачем так усложнять? Выставили бы просто на голосование: «Вы за то, чтобы Путин оставался у руля до середины следующего десятилетия, или против?». Даже рейтинги западных компаний, изучающих vox populi, подтверждают, что результат был бы в пользу «от добра добра не ищут», «коней на переправе не меняют» и общеизвестного инженерного правила «работает — не трогай».



Но такая Русь — непокорная, неподатливая, уважающая свою историю — Западу не нужна. Такую ее падать на колени, целовать ботинки и валить памятники не заставишь.



Корреспонденты портала старательно, со всеми подробностями и деталями (включая выражения типа «я устала от этого дерьма») приводят мнения оппозиционеров — Алексея Навального и Lolja Nordic, ди-джея и феминистки из Санкт-Петербурга. Считающих, что «результаты сфальсифицированы, а вот если бы были международные наблюдатели, все случилось бы наоборот».



«Многие россияне выкладывали в соцсетях фотографии своих бюллетеней с пометками „нет“ в них, но выиграли все равно те, кто поставил „да“», — отмечают авторы, не задаваясь, впрочем, вопросом: «Почему?»



Наверное, потому, что в курсе: аудитория соцсетей, таких, например, как Facebook, составляет всего 7% от населения России и потому нет оснований выдавать мнение фейсбучной оппозиции за мнение всего народа. Тем более что и патриотически настроенных граждан в российском сегменте FB не просто много, но большинство.



«Итог голосования очевиден: Путин никуда не уйдет», — в расстроенных чувствах завершают свой репортаж авторы CNN.



Дания: Оппозиция проиграла сражение, но готова выиграть войну



«Россия боится поправок в Конституцию, потому что это — конец демократии», — пишет датская DR.



Корреспондент издания Давид Андерсен предлагает читателям мнение некоей Натальи Грязневич, «31-летней оппозионно настроенной активистки и депутата муниципального округа Санкт-Петербурга».



Собственно говоря, в статье Андерсена, кроме «активистки из „Открытой России“», партии, финансируемой г-ном Ходорковским, других действующих лиц нет, — видимо, и эту-то «противницу поправок» найти удалось с трудом. Зато с ее помощью журналист «правильно», в заданном направлении отрабатывает по полной программе все вопросы. Тут и «ожидаемое снижение ВВП России в этом году на 6,6%, по оценкам МВФ», и «небывало низкий рейтинг Путина». Правда, почему-то автор умалчивает, что снижение ВВП в текущем году коснется абсолютно всех стран мира из-за коронавируса. И уж тем более нет ни буквы, что Испания и Италия при этом, по оценкам того же МВФ, потеряют по 12,8%, Франция — 12,5%, Великобритания около 9%, США — около 8%. Да и насчет рейтинга — тоже как посмотреть — упоминаемые автором 59% для любого из западных лидеров — недостижимая мечта.



«Грязневич настроена доказать российскому народу, что поправки касаются не пенсий и социальных гарантий, а только обнуления сроков Путина. Она уверена, что оппозиция проиграла сражение, но войну выиграет», — резюмирует Андерсен.



Ну, как говорится, флаг ей в руки: свободу слова в России никто не отменял, возможность доказывать справедливость своей точки зрения — тоже. Запрещается только при этом подтасовывать факты, а также выдавать желаемое за действительное и невероятное — за очевидное.



Автор: Владимир Добрынин для С освещением процесса подготовки к голосованию по поправкам к Конституции РФ (которые в случае принятия должны были оформить юридически выход России из-под правового диктата Запада) было все по той же методичке. Населению Евросоюза и Америки старательно, прилежно и неустанно объясняли, что поправки имеют своей целью: а) разрешить России поставить свои национальные интересы выше международных (направленных на подчинение упрямых русских); и б) обеспечить возможность Владимиру Путину оставаться во главе государства до 2036 года.Причём если первое уже как-то воспринималось как свершившийся факт (взять хотя бы отношения Москвы с ПАСЕ, позицию по Крыму и «Северному потоку») и особо массового «огня» по этой мишени не было, то по «вечному правлению Путина» стрельба велась и короткими и длинными очередями, и отдельными выстрелами и массовыми залпами орудий всех калибров.Что получилось? Судя по сегодняшней реакции иностранных СМИ, «отработать копеечку» им удалось. Повлиять на решение россиян — нет, но давление будет продолжаться.«Президент России Владимир Путин призвал граждан принять участие в референдуме по конституционной реформе, основой которого является возможность продолжать править страной до 2036 года», — это испанская El Confidencial сообщила своим читателям еще накануне голосования.Плевать, что ни одним словом в конституции не оговорено это самое «продолжение правления».Испанских коллег можно понять: о чем же им бедным писать-то еще? О поправках, запрещающих государственным служащим иметь счета за границей и ВНЖ/ПМЖ/гражданство других стран? При том что в Испании-то как раз борются за то же самое и нещадно хлещут бойким словом и уголовными статьями тех, кто выводит свои финансы за рубеж? Нет, двойные стандарты — святое дело западной демократии, конечно. Но применять эти наработки надо с умом и к месту, чтобы никто пальцем не ткнул в ответ, мол, «неча на зеркало кивать, коли рожа крива».«76,4% россиян поддержали конституционные поправки, которые позволят президенту Владимиру Путину остаться в Кремле после 2024 года, когда закончится его текущий срок, согласно официальным данным».А это El Confidencial написала уже после завершения подсчета голосов, отметив, что «в плебисците приняло участие 65% имеющих право голосовать, большинство из которых предпочло это сделать до основной даты 1 июля».Комментировать цифры участия издание не стало — в большинстве стран ЕС явка на подобные мероприятия едва дотягивает до 40%. Можно было бы, конечно, написать, что «россияне голосовали под дулом пистолета», да фраза «большинство сделало это до основной даты, воспользовавшись возможностью сделать это удаленно». За компьютер под пистолетом каждого несознательного усадить сложно (и пистолетов может не хватить, и тех, кто их официально носить имеет право). Да и у самих западников такая форма голосования тоже в ходу, причем появилась раньше, чем в РФ.И в завершение испанцы мимоходом заметили, что «всего поправок было 206, среди них такие, которые устанавливают ежегодную индексацию пенсий, запрет на отчуждение территорий, поминают в Конституции Бога и утверждают, что брак — это союз мужчины и женщины». Комментировать это никто из журналистов, экспертов, политологов не взялся. Кому охота глупо выглядеть, попытавшись заявить, что содержание поправок противоречит европейским ценностям?«Путин решил проблему 2024» — под таким заголовком вышел «отчет о проделанной работе» московских корреспондентов германского издания Tagesschau Кристины Нагель и Ины Рук.«О правилах никто не заботился. Избирательная комиссия опубликовала результаты за несколько часов до окончания голосования. А в социальных сетях некоторые писали, что проголосовали по два или три раза», — пишут авторы.Очевидно, девушки не в курсе, что в России — одиннадцать часовых поясов и ситуация, когда в Анадыре уже подвели итоги голосования, а в Калининграде первые избиратели еще только на пути к урнам — совершенно обычное явление. Соответственно, и отчетность будет подана в Москву из восточных регионов тогда, когда в столице избирательные участки еще не закрылись.Ну а что касается «пишут, что проголосовали по два-три раза», так, как говорится в старом анекдоте, «на сарае тоже много чего написано, а там на самом деле дрова лежат». Лишнее подтверждение тому, что в России существует свобода слова. Хотя некоторые и стараются ею воспользоваться себе в ущерб, заявляя о собственных деяниях, которыми активно интересуется Уголовный кодекс.«Формально все было решено давно уже. Реформа была принята Государственной Думой, одобрена Советом Федерации и подписана президентом. Даже Конституционный суд не нашел оснований для возражений», — констатируют корреспонденты немецкого издания.«Но президент Путин хотел благословения народа. Если реформы будут приняты, как он сказал, никто не сможет заявить, что здесь что-то не так. Это высокая форма демократии. Это выражение воли народа», — добавляет газета.Хотелось бы, конечно, ткнуть российского президента в нарушения демократических принципов и отсутствие желания согласовать свои действия с народом, но не получилось — Путин опять всех переиграл.Журналистам немецкого издания все ясно: Путин, по их мнению, открыл себе путь (извините за каламбур) к новому избранию в 2024 году, но об этом как-то они пишут невнятно. Большее расстройство сквозит в финальных абзацах, где говорится, что «будущее аннексированного Крыма и спорных Курильских островов с точки зрения России урегулировано: их возврат исключен».Учили бы в школе дамы историю повнимательнее, обратили бы внимание, что возврат Крыма и Курил уже состоялся.Один из рупоров Демпартии США — телеканал CNN, как и его собратья по информационному оружию, «к штыку приравнявшие перо», тоже не видит дальше собственного носа, то есть заголовка про «подавляющее большинство избирателей поддержали маневр президента Путина, позволяющий править ему до 2036 года».Правда, интернет-версия CNN находит в себе силы поместить в свой репортаж о голосовании такие термины, как «одержал оглушительную победу».По мнению американского СМИ, авторы голосования за поправки «сумели мастерски закамуфлировать главный момент: внесение изменений в Конституцию фактически обнуляет сроки Путина во власти и позволяет ему вновь баллотироваться на два срока после истечения его президентских полномочий в 2024 году».То есть и корректировки пенсий, и упорядочение статуса госчиновников (фактически — вывод их из-под контроля западных «кураторов»), и неотчуждаемость российских территорий, и примат национального законодательства над международным (положение, которое, между прочим, англосаксы и сами пользуют с удовольствием) и еще пара сотен корректировок — все исключительно ради «Путина до 36 года»? А зачем так усложнять? Выставили бы просто на голосование: «Вы за то, чтобы Путин оставался у руля до середины следующего десятилетия, или против?». Даже рейтинги западных компаний, изучающих vox populi, подтверждают, что результат был бы в пользу «от добра добра не ищут», «коней на переправе не меняют» и общеизвестного инженерного правила «работает — не трогай».Но такая Русь — непокорная, неподатливая, уважающая свою историю — Западу не нужна. Такую ее падать на колени, целовать ботинки и валить памятники не заставишь.Корреспонденты портала старательно, со всеми подробностями и деталями (включая выражения типа «я устала от этого дерьма») приводят мнения оппозиционеров — Алексея Навального и Lolja Nordic, ди-джея и феминистки из Санкт-Петербурга. Считающих, что «результаты сфальсифицированы, а вот если бы были международные наблюдатели, все случилось бы наоборот».«Многие россияне выкладывали в соцсетях фотографии своих бюллетеней с пометками „нет“ в них, но выиграли все равно те, кто поставил „да“», — отмечают авторы, не задаваясь, впрочем, вопросом: «Почему?»Наверное, потому, что в курсе: аудитория соцсетей, таких, например, как Facebook, составляет всего 7% от населения России и потому нет оснований выдавать мнение фейсбучной оппозиции за мнение всего народа. Тем более что и патриотически настроенных граждан в российском сегменте FB не просто много, но большинство.«Итог голосования очевиден: Путин никуда не уйдет», — в расстроенных чувствах завершают свой репортаж авторы CNN.Дания: Оппозиция проиграла сражение, но готова выиграть войну«Россия боится поправок в Конституцию, потому что это — конец демократии», — пишет датская DR.Корреспондент издания Давид Андерсен предлагает читателям мнение некоей Натальи Грязневич, «31-летней оппозионно настроенной активистки и депутата муниципального округа Санкт-Петербурга».Собственно говоря, в статье Андерсена, кроме «активистки из „Открытой России“», партии, финансируемой г-ном Ходорковским, других действующих лиц нет, — видимо, и эту-то «противницу поправок» найти удалось с трудом. Зато с ее помощью журналист «правильно», в заданном направлении отрабатывает по полной программе все вопросы. Тут и «ожидаемое снижение ВВП России в этом году на 6,6%, по оценкам МВФ», и «небывало низкий рейтинг Путина». Правда, почему-то автор умалчивает, что снижение ВВП в текущем году коснется абсолютно всех стран мира из-за коронавируса. И уж тем более нет ни буквы, что Испания и Италия при этом, по оценкам того же МВФ, потеряют по 12,8%, Франция — 12,5%, Великобритания около 9%, США — около 8%. Да и насчет рейтинга — тоже как посмотреть — упоминаемые автором 59% для любого из западных лидеров — недостижимая мечта.«Грязневич настроена доказать российскому народу, что поправки касаются не пенсий и социальных гарантий, а только обнуления сроков Путина. Она уверена, что оппозиция проиграла сражение, но войну выиграет», — резюмирует Андерсен.Ну, как говорится, флаг ей в руки: свободу слова в России никто не отменял, возможность доказывать справедливость своей точки зрения — тоже. Запрещается только при этом подтасовывать факты, а также выдавать желаемое за действительное и невероятное — за очевидное.Автор: Владимир Добрынин для EADaily eadaily.com Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, Путин, поправки, конституция, запад, реакция География: Россия — статья прочитана 149 раз Комментарии