Скандал в сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может уйти покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).



«В нынешних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, который творится последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых легкоатлетов», — цитирует спортсменку



Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не согласилась продлить сроки выплаты штрафа Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям. Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может уйти покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).«В нынешних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, который творится последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых легкоатлетов», — цитирует спортсменку RT о ссылкой на «Матч ТВ».Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не согласилась продлить сроки выплаты штрафа Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.



Призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк подверг критике деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



© РИА Новости / Григорий Сысоев



«Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что глава ВФЛА просиживает штаны. Я не видел от них никакой информации о проделанной работе, кроме как «мы много работаем». Простите, но много работаем как раз мы, спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? И зачем спортсменам такое руководство?» — написал Иванюк на своей странице в Instagram.



ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. * * *Призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк подверг критике деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).«Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что глава ВФЛА просиживает штаны. Я не видел от них никакой информации о проделанной работе, кроме как «мы много работаем». Простите, но много работаем как раз мы, спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? И зачем спортсменам такое руководство?» — написал Иванюк на своей странице в Instagram.ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. russian.rt.com Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: санкции, сборная, лёгкая атлетика, Ласицкене — статья прочитана 134 раза Комментарии