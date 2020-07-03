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Скандал в сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА

РИА Новости


Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может уйти покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

«В нынешних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, который творится последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых легкоатлетов», — цитирует спортсменку RT о ссылкой на «Матч ТВ».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не согласилась продлить сроки выплаты штрафа Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, но сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
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Призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк подверг критике деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

© РИА Новости / Григорий Сысоев


«Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что глава ВФЛА просиживает штаны. Я не видел от них никакой информации о проделанной работе, кроме как «мы много работаем». Простите, но много работаем как раз мы, спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? И зачем спортсменам такое руководство?» — написал Иванюк на своей странице в Instagram.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.
russian.rt.com
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: санкции, сборная, лёгкая атлетика, Ласицкене
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добавлена сегодня, 3 июля, 18:00

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