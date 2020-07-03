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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

РИА Новости


Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных, сообщает RT.

Согласно документу, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации. При этом речь не идёт о гостайне или служебной информации ограниченного распространения.

Отмечается, что подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах: они изучат материалы и представят автору соответствующее заключение.

Предполагается, что перечень такой информации и порядок проведения экспертизы определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в России
Ключевые слова: закон, Тайна, ФСБ, сотрудники
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добавлена сегодня, 3 июля, 12:00

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