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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных, сообщает RT.
Согласно документу, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации. При этом речь не идёт о гостайне или служебной информации ограниченного распространения.
Отмечается, что подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах: они изучат материалы и представят автору соответствующее заключение.
Предполагается, что перечень такой информации и порядок проведения экспертизы определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
russian.rt.com
Ключевые слова: закон, Тайна, ФСБ, сотрудники
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