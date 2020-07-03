Главком ВСУ рассказал о получаемой от НАТО помощи 🔊 Воспроизвести © Міністерство оборони України



Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Киев в настоящий момент является крупнейшим получателем помощи НАТО, предоставляемой государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов.



Об этом он заявил в интервью порталу «АрмияИнформ», передает



«Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов альянса. Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии... так и для предоставления союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооружённых сил Украины», — заявил он.



Вместе с этим он добавил, что с 2014 до 2020 года Украина получила от США помощь на сумму более $490 млн.



По его словам, в эту помощь входило, в частности, оборудование «от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций».



Ранее сообщалось, что украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Киев в настоящий момент является крупнейшим получателем помощи НАТО, предоставляемой государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов.Об этом он заявил в интервью порталу «АрмияИнформ», передает RT «Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов альянса. Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии... так и для предоставления союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооружённых сил Украины», — заявил он.Вместе с этим он добавил, что с 2014 до 2020 года Украина получила от США помощь на сумму более $490 млн.По его словам, в эту помощь входило, в частности, оборудование «от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций».Ранее сообщалось, что украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, вооружение, поставки, ВСУ — статья прочитана 207 раз Комментарии