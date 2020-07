Европа и США обратились к Берну в связи с делом Лаубера 🔊 Воспроизвести Keystone / Peter Schneider



Высокопоставленные американские и европейские политики обратились к Швейцарии с выражением обеспокоенности относительно степени реальной независимости федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и в связи с его контактами с Россией.



Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер (Roger Wicker), сопредседатель американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), на прошлой неделе проинформировал швейцарского посла в Вашингтоне на предмет своих сомнений в степени реальной независимости некоторых высокопоставленных лиц в швейцарской правовой системе.



В центре находится расследование по возможным фактам коррупции в Fifa, руководящем органе мирового футбола, штаб-квартира которого находится в Цюрихе. Но не только. В последнее время растет также обеспокоенность в связи с находящимися у него «на контроле» уголовными делами, связанными с Москвой. В прошлом месяце Федеральный уголовный суд Швейцарии подтвердил приговор, вынесенный бывшему главному советнику прокурора по российским делам из-за подношений, которые он получал от российской стороны.



Слушания в Швейцарии также показали, что М. Лаубер поддерживал тесные неформальные отношения с высокопоставленными российскими чиновниками, многие из которых находились под санкциями США и Европы. В частности, свидетельские показания говорят о том, что многие подчиненные М. Лаубера по меньшей мере «сочувствуют» российским усилиям по дискредитации всего того и всех тех, кто связан с делом Магнитского (…).



В мае газета The Financial Times сообщила, что швейцарские чиновники намерены позитивно отреагировать на просьбы российской стороне о передаче ей конфиденциальной информации, связанной с этим делом. «Я с тревогой узнал, что самый высокопоставленный российский специалист в швейцарских правоохранительных органах, отвечающий за расследование дела Магнитского, был пойман на приеме подарков от российских чиновников», — написал сенатор Уикер швейцарскому послу в четверг на прошлой неделе.



«Швейцарское расследование дела Магнитского затянулось на годы», — добавил он в обращении к послу. Сравнивая бездействие Швейцарии с (оперативно принимаемыми в США) санкциями и (столь же оперативно выносимыми) приговорами в отношении россиян, он добавил, что «я надеюсь услышать от вас, какие шаги предприняло и предпримет в будущем ваше правительство для восстановления доверия (…) к этому расследованию».



Борис Цилевич также заявил со своей стороны, что его беспокоят «тесные личные отношения между федеральным прокурором, г-ном Лаубером, и российским Генеральным прокурором. Я был бы признателен, если бы вы могли выяснить ... почему господин Лаубер, похоже, предпочитает (в приоритетном порядке) сотрудничать с российскими чиновниками».



Пресс-секретарь М. Лаубера указал в ответ, что «Федеральная прокуратура Швейцарии ... ведет свои уголовные дела и оказывает правовую помощь (иностранным государствам) исключительно на соответствующих правовых основаниях. Ни политические резоны, ни предполагаемые «слишком тесные» связи с заинтересованными лицами (в России) не имеют в этом отношении никакого значения».



Федеральный прокурор Швейцарии «занимается все более сложными и масштабными разбирательствами, происходящими в рамках глобальной сети отношений, необходимо, поэтому, чтобы швейцарские власти работали в тесном контакте со всеми своими иностранными коллегами в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».



Процедура импичмента в отношении М. Лаубера вряд ли будет завершена в ближайшее время. Швейцарские парламентарии заявили, что будут ждать результатов гражданского иска, который М. Лаубер подал в суд в отношении надзорного органа AB-BA, осуществляющего контроль за работой Прокуратуры Швейцарии.



Ожидается, что решение (по этому делу) будет вынесено не ранее конца лета 2020 года. М. Лаубер по-прежнему пользуется большим уважением многих швейцарских законодателей. Несмотря на шквал негативных заголовков о его роли в расследовании коррупции в Fifa, в сентябре прошлого 2019 года он был убедительно переизбран на следующие четыре года.



